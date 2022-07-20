Dinamo Kiev Fenerbahçe maçı saat kaçta hangi kanalda canlı izlenecek? Dinamo Kiev Fenerbahçe maçı şifresiz mi?

Şampiyonlar Ligi ikinci ön eleme turunda temsilcimiz Fenerbahçe, Dinamo Kiev ile

karşı karşıya geliyor. Jorge Jesus ile ilk resmi maçına çıkacak olan sarı lacivertli takım

zorlu mücadele için hazırlıklarını tamamladı. Dinamo Kiev Fenerbahçe maçı bugün yani 20 Temmuz Çarşamba günü saat 21.00'de oynanacak. Peki Fenerbahçe Dinamo Kiev maçı hangi kanalda, şifresiz mi? İşte detaylar..

DİNAMO KİEV FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Dinamo Kiev Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi ikinci ön eleme turu ilk maçı bu akşam Polonya'da oynanacak. Heyecan dolu mücadele 20 Temmuz Çarşamba günü saat 21.00'da başlayacak. Dinamo Kiev Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi maçı Exxen üzerinden canlı olarak izlenebilecek. Mücadele Exxen'den şifreli olarak yayınlanacak.

Fenerbahçe'nin Dinamo Kiev'i kendi sahasında ağırlayacağı ikinci maç ise 27 Temmuz Çarşamba günü saat 20.00'da başlayacak.

DİNAMO KİEV FENERBAHÇE MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Dinamo Kiev karşısında Fenerbahçe'nin sahaya çıkacağı muhtemel 11'ler belli oldu.

Dinamo Kiev: Bushchan, Karavayev, Dubinchak, Zabarnyi, Tymchyk, Sydorchuk, Shaparenko, Tsyhankov, Harmash, Verbic, Supryaha

Fenerbahçe: Altay, Osayi-Samuel, Serdar, Szalai, Ferdi, İsmail, Lincoln, Zajc, İrfan Can, Bruma, Valencia

FENERBAHÇE, DİNAMO KİEV İLE TOPLAM 5 KEZ KARŞILAŞTI

Dinamo Kiev ile daha önce toplamda biri hazırlık maçı olmak üzere 5 kez karşılaşan Fenerbahçe, bu karşılaşmalardan 3 beraberlik, 2 mağlubiyet alırken; 4 gol atıp, 7 gol yedi.

FENERBAHÇE'NİN AVRUPA KUPALARI'NDAKİ İSTATİSTİĞİ

Temsilcimiz Fenerbahçe bu akşam oynayacağı Dinamo Kiev karşılaşmasıyla birlikte Avrupa Kupaları'ndaki 241. mücadelesine çıkacak. Bugüne kadar Avrupa Kupaları'nda oynadığı 240 maçta 87 galibiyet, 51 beraberlik, 102 mağlubiyet alan Fenerbahçe, 301 gol atıp, 354 gol yedi.

Şampiyonlar Ligi elemelerinde 33. maçını oynayacak Fenerbahçemiz, 32 karşılaşmada 12 galibiyet ile 10'ar beraberlik ve yenilgi yaşarken; rakip fileleri 47 kez havalandırıp, kalesinde 37 gol gördü.

FENERBAHÇE'DE 9 OYUNCU KADRODA YOK

Fenerbahçe'de transfer görüşmeleri süren Güney Koreli stoper Kim Min Jae, bu sebepten ötürü Dinamo Kiev maçı kadrosuna dahil edilmedi. Yeni transferlerden Tiago Çukur ile Nazım Sangare ise sakatlıkları nedeniyle kadroda yer almayan isimler.

Jorge Jesus tarafından kadroda düşünülmeyen Luiz Gustavo, Mauricio Lemos, Marcel Tisserand, Max Meyer, Mbwana Samatta ve Steven Caulker, kadroda bulunmuyor.

FENERBAHÇE'NİN SEZON ÖNCESİ HAZIRLIK MAÇI PERFORMANSLARI

Fenerbahçe, Süper Lig'de yeni sezon öncesi oynadığı 6 hazırlık maçında gösterdiği performansla dikkat çekti. Yeni transferleriyle sezona bomba gibi hazırlanan Fenerbahçe oynadığı 6 hazırlık maçının sadece 1'inde berabere kalarak toplamda 5 galibiyet aldı.



