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Dinamo Kiev Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman, saat kaçta? Fenerbahçe maçı hangi kanalda canlı izlenecek?

20.07.2022 09:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dinamo Kiev Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi maçı bu akşam tüm futbolseverlere nefes kesen anlar yaşatacak. Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda temsilcimiz Fenerbahçe, Dinamo Kiev karşısında galibiyet arayacak. Yeni transferleriyle sezona bomba gibi giren Fenerbahçe, deplasmanda Kiev'i yenip saha avantajını kapmak istiyor. Futbolseverler, 'Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda canlı izlenecek sorusuna yanıt arıyor. Peki, Dinamo Kiev Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Dinamo Kiev Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman, saat kaçta? Fenerbahçe maçı hangi kanalda canlı izlenecek?

Dinamo Kiev Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak sorusunun yanıtı futbolseverlerin merak ettiği konular arasında yer almaya başladı. Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında Fenerbahçe, Dinamo Kiev deplasmanına konuk olacak. Bu akşam oynanacak kritik maçı Fenerbahçe kazanarak kendi evindeki mücadele öncesinde avantaj sağlamak istiyor. Peki, Dinamo Kiev Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı izlenecek?

DİNAMO KİEV FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Dinamo Kiev Fenerbahçe maçı bu akşam Polonya'da oynanacak. Heyecan dolu mücadele 20 Temmuz Çarşamba günü saat 21.00'da başlayacak. Dinamo Kiev Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi maçı Exxen üzerinden canlı olarak izlenebilecek.

DİNAMO KİEV FENERBAHÇE MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Dinamo Kiev karşısında Fenerbahçe'nin sahaya çıkacağı muhtemel 11'ler belli oldu.

Dinamo Kiev: Bushchan, Karavayev, Dubinchak, Zabarnyi, Tymchyk, Sydorchuk, Shaparenko, Tsyhankov, Harmash, Verbic, Supryaha

Fenerbahçe: Altay, Osayi-Samuel, Serdar, Szalai, Ferdi, İsmail, Lincoln, Zajc, İrfan Can, Bruma, Valencia

FENERBAHÇE'NİN SEZON ÖNCESİ HAZIRLIK MAÇI PERFORMANSLARI

Fenerbahçe, Süper Lig'de yeni sezon öncesi oynadığı 6 hazırlık maçında gösterdiği performansla dikkat çekti. Yeni transferleriyle sezona bomba gibi hazırlanan Fenerbahçe oynadığı 6 hazırlık maçının sadece 1'inde berabere kalarak toplamda 5 galibiyet aldı.


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