Dinamo Kiev Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman, saat kaçta? Fenerbahçe maçı hangi kanalda canlı izlenecek?

Dinamo Kiev Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak sorusunun yanıtı futbolseverlerin merak ettiği konular arasında yer almaya başladı. Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında Fenerbahçe, Dinamo Kiev deplasmanına konuk olacak. Bu akşam oynanacak kritik maçı Fenerbahçe kazanarak kendi evindeki mücadele öncesinde avantaj sağlamak istiyor. Peki, Dinamo Kiev Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı izlenecek?
Dinamo Kiev Fenerbahçe maçı bu akşam Polonya'da oynanacak. Heyecan dolu mücadele 20 Temmuz Çarşamba günü saat 21.00'da başlayacak. Dinamo Kiev Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi maçı Exxen üzerinden canlı olarak izlenebilecek.
Dinamo Kiev karşısında Fenerbahçe'nin sahaya çıkacağı muhtemel 11'ler belli oldu.
Dinamo Kiev: Bushchan, Karavayev, Dubinchak, Zabarnyi, Tymchyk, Sydorchuk, Shaparenko, Tsyhankov, Harmash, Verbic, Supryaha
Fenerbahçe: Altay, Osayi-Samuel, Serdar, Szalai, Ferdi, İsmail, Lincoln, Zajc, İrfan Can, Bruma, Valencia
Fenerbahçe, Süper Lig'de yeni sezon öncesi oynadığı 6 hazırlık maçında gösterdiği performansla dikkat çekti. Yeni transferleriyle sezona bomba gibi hazırlanan Fenerbahçe oynadığı 6 hazırlık maçının sadece 1'inde berabere kalarak toplamda 5 galibiyet aldı.
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