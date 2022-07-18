Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında Fenerbahçe deplasmanda Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev ile mücadele edecek. Süper Lig'de yeni sezon öncesi ilk ciddi sınavına çıkacak olan Fenerbahçe ilk maçı kazanıp, ikinci maç öncesinde avantajı tamamen eline geçirme peşinde olacak. Kritik mücadele öncesinde futbolseverler karşılaşmanın canlı yayın bilgilerini merak ediyor. Peki, Dinamo Kiev Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı izlenecek?

DİNAMO KİEV FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Dinamo Kiev Fenerbahçe maçı bu hafta tüm futbolseverler ekran başına kilitleyecek. Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda Dinamo Kiev Fenerbahçe maçı 20 Temmuz Çarşamba Günü saat 21.00'da başlayacak. Nefes kesen mücadele Exxen'den canlı olarak izlenebilecek.

KİEV MAÇINDA GÖZLER YENİ TRANSFERLERDE OLACAK

Şampiyonlar Ligi'nde ve Süper Lig'de bu sezon iyi bir performans sergilemek isteyen Fenerbahçe, ünlü teknik adam Jorge Jesus'la çalışmalarına devam ediyor. Yeni sezon öncesinde takıma birçok yeni transfer yapan Fenerbahçe, geçtiğimiz günlerde Tiago Çukur, Joshua King ve Willian Arao transferlerini açıkladı.

Fenerbahçe'nin yeni sezonda transferleriyle birlikte sergileyeceği performans tüm futbolseverler tarafından merak ediliyor.

MÜCADELE POLONYA'DA OYNANACAK

Ukrayna'da meydana gelen savaş sebebiyle Dinamo Kiev Fenerbahçe mücadelesi Polonya'da oynanacak.



