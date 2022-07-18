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Dinamo Kiev Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

18.07.2022 13:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dinamo Kiev Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi maçı için nefesler tutuldu. Temsilcimiz Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev ile karşı karşıya gelecek. Jorge Jesus yönetimindeki ilk ciddi maçına çıkacak olan Fenerbahçe, Dinamo Kiev'i ilk maçta geçip, kendi sahasında avantajı elde etmek istiyor. Peki, Dinamo Kiev Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı izlenecek?

Dinamo Kiev Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında Fenerbahçe deplasmanda Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev ile mücadele edecek. Süper Lig'de yeni sezon öncesi ilk ciddi sınavına çıkacak olan Fenerbahçe ilk maçı kazanıp, ikinci maç öncesinde avantajı tamamen eline geçirme peşinde olacak. Kritik mücadele öncesinde futbolseverler karşılaşmanın canlı yayın bilgilerini merak ediyor. Peki, Dinamo Kiev Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı izlenecek?

DİNAMO KİEV FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Dinamo Kiev Fenerbahçe maçı bu hafta tüm futbolseverler ekran başına kilitleyecek. Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda Dinamo Kiev Fenerbahçe maçı 20 Temmuz Çarşamba Günü saat 21.00'da başlayacak. Nefes kesen mücadele Exxen'den canlı olarak izlenebilecek.

KİEV MAÇINDA GÖZLER YENİ TRANSFERLERDE OLACAK

Şampiyonlar Ligi'nde ve Süper Lig'de bu sezon iyi bir performans sergilemek isteyen Fenerbahçe, ünlü teknik adam Jorge Jesus'la çalışmalarına devam ediyor. Yeni sezon öncesinde takıma birçok yeni transfer yapan Fenerbahçe, geçtiğimiz günlerde Tiago Çukur, Joshua King ve Willian Arao transferlerini açıkladı.

Fenerbahçe'nin yeni sezonda transferleriyle birlikte sergileyeceği performans tüm futbolseverler tarafından merak ediliyor.

MÜCADELE POLONYA'DA OYNANACAK

Ukrayna'da meydana gelen savaş sebebiyle Dinamo Kiev Fenerbahçe mücadelesi Polonya'da oynanacak.


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