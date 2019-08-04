HABER

Dinamoyu tamir etmek isterken kuyuya düşüp öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 04.08.2019 19:19 | Son Güncelleme

KAHRAMANMARAŞ'ta su kuyusunun arızalanan dinamosunu tamir etmeye çalışan Mehmet Uğur (59), elektrik akımına kapıldı ve su kuyusuna düşerek hayatını kaybetti.

Dinamoyu tamir etmek isterken kuyuya düşüp öldü

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)- KAHRAMANMARAŞ'ta su kuyusunun arızalanan dinamosunu tamir etmeye çalışan Mehmet Uğur (59), elektrik akımına kapıldı ve su kuyusuna düşerek hayatını kaybetti.
Olay öğle saatlerinde Merkez Dulkadiroğlu ilçesinin Kozludere Mahallesi'ndeki Dede Belini mevkiinde meydana geldi. Iddiaya göre Mehmet Uğur suyu kuyusunun arızalanan dinamosunu tamir etmek istedi. Bu sırada akıma kapılan Uğur dengesini kaybederek yaklaşık 15 metre yüksekliğindeki su kuyusuna düştü.
Yakınların ihbarı üzerine olay yerine jandarma AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Hayatını kaybettiği belirlenen Mehmet Uğur ekiplerin yaklaşık 1 saat süren çalışması sonrası kuyudan çıkarıldı. Mehmet Uğur'un cansız bedeni olay yerinde yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

FOTOĞRAFLI

Dinamoyu tamir etmek isterken kuyuya düşüp öldüDinamoyu tamir etmek isterken kuyuya düşüp öldüDinamoyu tamir etmek isterken kuyuya düşüp öldüDinamoyu tamir etmek isterken kuyuya düşüp öldü

Sokaklar boşaldı, plajlar dolduSokaklar boşaldı, plajlar doldu
Kamyonete çarpan cip şarampole yuvarlandı: 4 yaralıKamyonete çarpan cip şarampole yuvarlandı: 4 yaralı
Çorum’da köyde yangın çıktı, 7 ev kül olduÇorum’da köyde yangın çıktı, 7 ev kül oldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Bu sefer de transparan elbisesiyle olay oldu

Bu sefer de transparan elbisesiyle olay oldu

Bakan Selçuk açıkladı! Ödemeler 9 Ağustos'ta

Bakan Selçuk açıkladı! Ödemeler 9 Ağustos'ta

Erdoğan'dan vatandaşlara ekonomi çağrısı

Erdoğan'dan vatandaşlara ekonomi çağrısı

19 ilde operasyon! Gözaltı sayısı yükseldi

19 ilde operasyon! Gözaltı sayısı yükseldi

Aile boyu 'avcı' çıkmışlardı! Kendini böyle savundu

Aile boyu 'avcı' çıkmışlardı! Kendini böyle savundu

İstanbul'da MİT ve Emniyet'ten operasyon!

İstanbul'da MİT ve Emniyet'ten operasyon!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Erkek arkadaşına art arda tokat attı

Erkek arkadaşına art arda tokat attı

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Yer: Trabzon! Turistin elindeki bayrak ortalığı karıştırdı

Yer: Trabzon! Turistin elindeki bayrak ortalığı karıştırdı

Yer: Antalya! Fırtına uçurdu, skandal ortaya çıktı

Yer: Antalya! Fırtına uçurdu, skandal ortaya çıktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bursa'da korkunç kaza! Lüks otomobilin tavanı kamyonda kaldı! 1 ölü, 2 yaralı

Bursa'da korkunç kaza! 1 ölü, 2 yaralı

Minik Eymen'in ölümüne neden olan sürücü serbest

Yürekleri yakmıştı! İddialar isyan ettirdi

Kuşadası’nda 25’i çocuk 42 kaçak göçmen yakalandı

Kuşadası’nda 25’i çocuk 42 kaçak göçmen yakalandı

Ankara’da kurşunlanan sürücü kaza yaptı: 1’i ağır 2 yaralı

Kurşunlanan sürücü duvara çarparak durabildi!

Balıkesir'de yolcu otobüsünde yanarak can veren oğluna ve kardeşine son bakış!

Türkiye'yi hüzne boğmuştu! Böyle uğurladı!

Bagok Dağı'nda PKK'lı teröristlerle çatışma: 1 şehit, 4 yaralı

Bagok Dağı'nda PKK'lı teröristlerle çatışma: 1 şehit, 4 yaralı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.