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Dinar’da 1 kişinin öldüğü kavganın zanlısı Isparta’da yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.09.2020 00:11 | Son Güncelleme

Afyonkarahisar’ın Dinar ilçesinde 1 kişinin öldüğü, 5 kişinin de yaralandığı kavgada cinayeti işlediği öne sürülen zanlı polis tarafından yakalandı.Dinar’da dün gece yaşanan silahlı kavgada Ömer A.’nın (40) silahından çıkan kurşunlarla Özkan Tokay (21) ve Emrah Özsaliç (28) vuruldu.

Afyonkarahisar’ın Dinar ilçesinde 1 kişinin öldüğü, 5 kişinin de yaralandığı kavgada cinayeti işlediği öne sürülen zanlı polis tarafından yakalandı.
Dinar’da dün gece yaşanan silahlı kavgada Ömer A.’nın (40) silahından çıkan kurşunlarla Özkan Tokay (21) ve Emrah Özsaliç (28) vuruldu. Vücuduna 3 mermi isabet eden Tokay, ambulansla kaldırıldığı Dinar Devlet Hastanesinde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Bacağından vurulan Emrah Özsaliç ile darp sonucu yaralanan F.T. (15) ve kavgaya karışan A. ailesi üyelerinden Nurcan A. (35), M.A. (16) ve E.A. (14) da hastanelerde tedavi altına alındı. Olayın ardından kaçan cinayet zanlısı Ömer A., polis tarafından Isparta’da düzenlenen operasyonla yakalandı. Ömer A. ile birlikte kaçmasına ve saklanmasını yardım ettikleri öne sürülen 2 kişi de gözaltına alındı.
Olayla ilgili savcılık tarafından başlatılan soruşturma devam ediyor.

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