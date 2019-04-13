Dinar'da 2 kız kardeşin öldürülmesi

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde, evlerinde 2 kız kardeşini silahla öldürdüğünü itiraf eden ağabey, adliyeye sevk edildi.
İlçeye bağlı Çayüstü köyündeki evlerinde kız kardeşleri Aysel Ş. (20) ile Hatice Ş'yi (16) öldürdüğünü itiraf eden Bayram Ş'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.
Zanlı, "kasten adam öldürmek" suçundan tutuklanması istemiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi.
- Olay
Dinar ilçesine bağlı Çayüstü köyünde yaşayan Aysel ile kardeşi Hatice Ş. evlerinde başlarından silahla vurulmuş halde bulunmuş, kız kardeşlerin cesetleri otopsi için Afyonkarahisar Devlet Hastanesine kaldırılmıştı.
Otopside, kız kardeşlerin silahla öldürüldüğü ve Aysel Ş'nin 5 aylık hamile olduğu belirlenmişti.
Gözaltına alınan 2 kız kardeşin anne ve babası serbest bırakılırken, gözaltındaki ağabey Bayram Ş'nin adli tıp raporunun çıkmasından sonra suçunu itiraf ettiği öğrenilmişti.
Suç aleti tabanca, şüpheli Bayram Ş'nin yer göstermesiyle, olay yerine yaklaşık 600 metre uzaklıkta toprağa gömülü halde bulunmuştu.
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