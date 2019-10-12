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Dinar’da feci kaza: 1’i ağır 3 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 12.10.2019 18:22 | Son Güncelleme

Afyonkarahisar’ın Dinar ilçesinde traktör ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1’i ağır 3 kişi yaralandı.Kaza, Afyonkarahisar-Denizli karayolu istikametinde meydana geldi.

Dinar’da feci kaza: 1’i ağır 3 yaralı

Afyonkarahisar’ın Dinar ilçesinde traktör ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1’i ağır 3 kişi yaralandı.
Kaza, Afyonkarahisar-Denizli karayolu istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Dinar ilçesine bağlı Karahacılı köyü yolu istikametinden Dinar ilçe merkezine doğru seyir halinde bulunan Dede Cüneyt Y.(50) yönetimindeki 80 KR 364 plakalı traktör ile Salim B. (67) yönetimindeki 06 BZ 0638 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Kazada Salim B., Ayten B. ve Dede Cüneyt Y. yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşların 112 Acil Servis ekiplerine haber vermesinin ardından olay yerine gelen ekipler, yaralıları Dinar Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Yaralılardan Ayten B.’nin hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Dinar’da feci kaza: 1’i ağır 3 yaralı

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