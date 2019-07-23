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Dinar'da köylülerin "kum ocağı" tepkisi

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.07.2019 18:01 | Son Güncelleme

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesine bağlı Bülüçalanı köyünde yaşayanlar, bölgede taş kırma ve kum eleme ocağı açılmak istenilmesine tepki gösterdi

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesine bağlı Bülüçalanı köyünde yaşayanlar, bölgede taş kırma ve kum eleme ocağı açılmak istenilmesine tepki gösterdi.

Göcekderesi mevkisinde açılması planlanan taş kırma ve kum eleme ocağına karşı çıkan köylüler bölgede toplandı.

"Çocuklarımızın geleceğinin yok olmasını istemiyoruz", "Taş kırma tesisinin yapılmasını istemiyoruz", "Ağaçlarımızın ve hayvanlarımızın ölmesini istemiyoruz" yazılı pankartlar taşıyan köylüler, ocağın tarım ve hayvancılığı olumsuz etkileyeceğini belirtti.

Bülüçalanı Köyü Muhtarı Osman Erturan, yaptığı açıklamada, köy halkının bu tesisi istemediğini, burada böyle bir ocağın yapılması halinde tarım alanlarının ve hayvancılığın çok büyük zarar göreceğini söyledi.

Köylülerden Halil Özcan da köy nüfusunun yaz aylarında 700'ü bulduğunu, köylerinin geçim kaynağının tarım ve hayvancılık olduğunu dile getirdi.

Köylerinde 1 milyon 500 bin meyve ağacı, 5 bin küçükbaş, 450 büyükbaş hayvan bulunduğunu belirten Özcan, "Taş kırma tesislerinin buraya yapılması durumunda oluşacak kirlilik, meyve ve sebzelerin yetişmemesine, ağaçların kurumasına, otlak alanlarının toz içinde kalmasına ve köylülerin sağlığının olumsuz etkilenmesine neden olacaktır. Köyümüzde hayvancılığın ve meyveciliğin son bulması durumunda insanlar işsiz kalacaktır. Bundan dolayı köyümüzde taş kırma ve kum eleme tesisinin yapılmasını istemiyoruz." dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Dinar köylüler tepki

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