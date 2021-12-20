Dinçer Güner kimdir? Dinçer Güner ne iş yapıyor?

Astrolog Dinçer Güner katıldığı televizyon programlarıyla adından söz ettiriyor. Sosyal medyada oldukça aktif olan Güner, üniversite eğitiminin ardından bir süre basın danışmanlığı ve kitap editörlüğü yaptı. Güner, en büyük hobisi olan astrolojiyi işe dönüştürmek için eğitim aldı. İşte Dinçer Güner hakkında merak edilenler...

DİNÇER GÜNER KİMDİR?

29 Nisan 1984 İstanbul doğumlu Dinçer Güner 37 yaşındadır. En büyük hobisi olan astrolojiyi profesyonel işe dönüştürmek için ileri seviye astroloji dersleri alan Dinçer'in, söz konusu alanda birden fazla kitabı bulunuyor. Güner kurmuş olduğu astroloji bloğunda gökyüzü olaylarından ve insanlar üzerindeki etkilerinden bahsediyor. Ayrıca bireysel danışmanlık, seminer ve astroloji alanında eğitim de veriyor. Zaman zaman televizyon programlarına da konuk olan Dinçer'in, birden fazla dergi ve gazetede yazıları yayımlanıyor.



