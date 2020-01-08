Dinçer Güngörür'ün "Ben, Sen, O" heykel sergisi Üsküdar'da açıldı

İSTANBUL (AA) - Türkiye'nin mermer ve doğal taşlarını kullanarak, eserlerine figüratif bir boyut kazandıran heykeltıraş Dinçer Güngörür'ün "Ben, Sen, O" heykel sergisi, sanatseverlerle buluştu.

Nev Galeri Nevmekan Sahil'deki açılışa, Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen ve AK Parti İstanbul Milletvekili İsmet Uçma'nın yanı sıra çok sayıda sanatsever katıldı.

Heykeltıraş Dinçer Güngörür, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 16'ıncı kişisel sergisini Üsküdar'da gerçekleştiriyor olmaktan mutluluk duyduğunu söyledi.

Güngörür, serginin 62 parça mermer heykelden oluştuğunu belirterek, "Eserlerin büyük çoğunluğu figüratif çalışmalarımdan oluşuyor. Varoluşsal bir probleme dair söylemek istediğim şeylerin son halkası olma özelliğine sahip. Buradaki eserlerin yaklaşık 50'ye yakını daha önce hiçbir yerde sergilenmedi." ifadelerini kullandı.

Serginin adı "Ben, Sen, O"yu neden seçtiğine de değinen sanatçı, şunları kaydetti:

"Dünyada varoluşsal, bireysel bir ben, kendimizi anlamlandırmaya çalıştığımız, birliktelik halinde ikili bir bütün sağladığımız sen ve bu birliktelik halinde doğan gücün karşısında kalan dünyanın tümünü kapsayan o, kavramı üzerine yoğunlaştım. Yoğun ve ciddi bir üretim sürecinden sonra elde edilmiş üç boyutlu çözümlemelerin ilk defa sergilendiği bir sergi oldu. Yaklaşık bir yıllık bir planlamalar sonucunda burada bir sergi yapmaya karar verdik. Mekan üzerine bir şeyler söylemem gerekirse, çok iyi kotarılmış, büyük sergilere cevap verebilecek bir galeri alanı. Sanatseverlerin, dostların ve heykel meraklılarının bu sergiyi görmelerini tavsiye ediyorum."

Sergi, 6 Şubat'a kadar ziyaret edebilecek.

