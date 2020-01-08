MAGAZİN
  4. Dinçer Güngörür'ün "Ben, Sen, O" heykel sergisi Üsküdar'da açıldı

Dinçer Güngörür'ün "Ben, Sen, O" heykel sergisi Üsküdar'da açıldı

KÜLTÜR SANAT HABERLERİ  | 08.01.2020 21:05 | Son Güncelleme

Dinçer Güngörür'ün "Ben, Sen, O" heykel sergisi Üsküdar'da açıldı

İSTANBUL (AA) - Türkiye'nin mermer ve doğal taşlarını kullanarak, eserlerine figüratif bir boyut kazandıran heykeltıraş Dinçer Güngörür'ün "Ben, Sen, O" heykel sergisi, sanatseverlerle buluştu.

Nev Galeri Nevmekan Sahil'deki açılışa, Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen ve AK Parti İstanbul Milletvekili İsmet Uçma'nın yanı sıra çok sayıda sanatsever katıldı.

Heykeltıraş Dinçer Güngörür, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 16'ıncı kişisel sergisini Üsküdar'da gerçekleştiriyor olmaktan mutluluk duyduğunu söyledi.

Güngörür, serginin 62 parça mermer heykelden oluştuğunu belirterek, "Eserlerin büyük çoğunluğu figüratif çalışmalarımdan oluşuyor. Varoluşsal bir probleme dair söylemek istediğim şeylerin son halkası olma özelliğine sahip. Buradaki eserlerin yaklaşık 50'ye yakını daha önce hiçbir yerde sergilenmedi." ifadelerini kullandı.

Serginin adı "Ben, Sen, O"yu neden seçtiğine de değinen sanatçı, şunları kaydetti:

"Dünyada varoluşsal, bireysel bir ben, kendimizi anlamlandırmaya çalıştığımız, birliktelik halinde ikili bir bütün sağladığımız sen ve bu birliktelik halinde doğan gücün karşısında kalan dünyanın tümünü kapsayan o, kavramı üzerine yoğunlaştım. Yoğun ve ciddi bir üretim sürecinden sonra elde edilmiş üç boyutlu çözümlemelerin ilk defa sergilendiği bir sergi oldu. Yaklaşık bir yıllık bir planlamalar sonucunda burada bir sergi yapmaya karar verdik. Mekan üzerine bir şeyler söylemem gerekirse, çok iyi kotarılmış, büyük sergilere cevap verebilecek bir galeri alanı. Sanatseverlerin, dostların ve heykel meraklılarının bu sergiyi görmelerini tavsiye ediyorum."

Sergi, 6 Şubat'a kadar ziyaret edebilecek.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Korkunç! Hamile numarası yapıp en yakın arkadaşını...Korkunç! Hamile numarası yapıp en yakın arkadaşını...
KKTC'de 11-12 Ocak'ta Turizm Şurası düzenlenecekKKTC'de 11-12 Ocak'ta Turizm Şurası düzenlenecek
Artvin’de tarihe tanıklık eden kemer köprü restore edilecekArtvin’de tarihe tanıklık eden kemer köprü restore edilecek
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
"Ben, Dinçer Güngörür, heykel sergisi, Heykeltıraş, O, Sen,

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Baba Parası ne kadar izlendi? İşte rakamlar…

Baba Parası ne kadar izlendi? İşte rakamlar…

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

İstanbul’a ilk kar yağdı

İstanbul’a ilk kar yağdı

Bu filmlerdeki seks sahneleri gerçek!

Bu filmlerdeki seks sahneleri gerçek!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
KKTC'de 11-12 Ocak'ta Turizm Şurası düzenlenecek

KKTC'de 11-12 Ocak'ta Turizm Şurası düzenlenecek

Artvin’de tarihe tanıklık eden kemer köprü restore edilecek

Artvin’de tarihe tanıklık eden kemer köprü restore edilecek

Sex Education’ın 2. sezonundan yeni fragman

Sex Education'dan bomba gibi video

“Sancaktepe'yi tiyatronun ve sanatın merkezi haline getirmek için çalışıyoruz"

“Sancaktepe'yi tiyatronun ve sanatın merkezi haline getirmek için çalışıyoruz"

Sessiz Bir Yer 2'den (A Quiet Place 2) yeni poster ve Türkçe alt yazılı fragman

Hayatta kalmak için sessiz ol! Sessiz Bir Yer 2'den yeni fragman

Ezel Akay yeni filmi ‘9 Kere Leyla’da Demet Akbağ birlikte çalışacak

Ezel Akay ve Demet Akbağ yeniden birlikte

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.