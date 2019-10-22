Dinçer Özer ile Rüya Taner Saraybosna'da konser verecek

SARAYBOSNA (AA) - Türkiye'nin önde gelen perküsyon sanatçılarından Dinçer Özer ile piyanist Rüya Taner, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 96'ncı yılı vesilesiyle Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da konser verecek.

Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçiliği tarafından yarın Ulusal Tiyatro'da düzenlenecek "Kültürler Arası Müzik Yolculuğu" konseri öncesinde basın toplantısı düzenlendi.

Büyükelçi Haldun Koç, burada yaptığı açıklamada, konserde Bosna Hersek'ten de konuk sanatçıların yer alacağını belirterek, "Etkinlik bir anlamda kültürler arasındaki benzerliği de gösterecek. Aslında kültürün ve sanatın ortak dil olduğunu, dili, dini, ırkı olmadığını yarın akşam hep beraber göreceğiz." dedi.

Konserin Saraybosna'da düzenlenmesinde eşi Pınar Koç'un önemli katkısı olduğunu aktaran Koç, "Eşim Bosna Hersek aşığıdır. Ailesi bu bölgeden zamanında göç etmiş. Dolayısıyla bu bağı hep kültürle güçlendirmek istiyor." ifadelerini kullandı.

Bosna Hersek ve Saraybosna'nın kültür zengini olduğunu vurgulayan Koç, bu zenginliğe söz konusu faaliyetle bir parça da olsa katkı sağlamayı amaçladıklarını sözlerine ekledi.