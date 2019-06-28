"Dinden uzaklaşan her gencin vebali omuzlarımızdadır"

İSTANBUL (AA) - Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, dinden, imandan, Kur'an'dan, İslam'dan uzaklaşan her gencin vebalinin omuzlarında olduğunu belirterek, "Eğer bu vebali omuzlarımızda hissedersek, daha fazla gence ulaşmak, daha fazla genci, daha fazla üniversite öğrencisini bu tür mekanlarla buluşturmak için gayretimiz artar." dedi.

Erbaş, Vezneciler'de yaptırılan Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) İstanbul Şubesi Gençlik Merkezi'nin açılışına katıldı.

Burada konuşan Erbaş, çok anlamlı bir açılışta bulunduklarını söyledi.

Öğrenciler için yurt ve gençlik merkezlerinin ne kadar önemli olduğunu yakinen bildiğini ve kendisinin de bir yurtta kaldığını dile getiren Erbaş, "Çok güzel bir mekanın yapılmış olduğunu görüyorum. Bir yıl önce burada hiçbir şey yoktu. Şimdi bu güzel mekanın açılışını gerçekleştiriyoruz. Bu da İstanbul Müftümüz Hasan Kamil Yılmaz hocamızın gayretleriyle oldu. Allah kendisinden razı olsun." diye konuştu.

Nice öğrencilerin bu mekanda kalacağını, okuyacağını ve imkanlarından istifade edeceğini anlatan Erbaş, "Özellikle kızlarımız için çok önemli. Onların, hem sağlıklı ve korunaklı mekanlarda kalmaları hem de kitaplarla, panellerle, konferanslarla beslenmeleri gerekiyor. Aile o kadar önemli ki. Diyanet İşleri Başkanlığı olarak, ülkemizin 81 ili ve 400 küsur ilçesinde Aile Rehberlik Büroları açtık. Bu bürolarda çalışanların yüzde 95'i hoca hanımlardan oluşuyor. Onları zaman zaman diliyoruz. Dinledikçe bazın seviniyoruz, bazen üzülüyoruz. Sevincimizin sebebi, gerçekten aileye dokunmaları, problemleri çözmeye çalışmaları, o ailenin özellikle kızlarına sahip çıkmalarıdır. Bu bizi sevindiriyor. Üzen kısmıysa, gittikçe ailenin bozulmasına yönelik gelişmeleri görüyoruz. Ailenin bozulduğuna yönelik birtakım bilgileri alıyoruz. Bunlar da bizi üzüyor. Burada yetişen kız öğrencilerimiz, ailenin direği, anne olacaklar. Belki çeşitli fakültelerden mezun olacaklar ama onların en önemli unvanı anneliktir. Bu tür gençlik merkezlerinde kızlarımıza yönelik manevi eğitim faaliyetlerini yapmamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.