Dine hakaretle suçlanan İspanyol aktör serbest bırakıldı

MADRİD (AA) - Tanrı ve Hazreti Meryem'e hakaret etmekle suçlanan İspanyol aktör Willy Toledo, gözaltına alındıktan bir gün sonra serbest bırakıldı.
Duruşmalara katılmadığı için hakkındaki yakalama kararının ardından dün başkent Madrid'de gözaltına alınan Toledo, hakim karşısına çıktı.
İfadesinin alınması sonrası tutuksuz yargılanmak üzere salıverilen Toledo, mahkeme binasından çıkışında gazetecilere yaptığı açıklamada, "Yaptığımı yapmaya devam edeceğim." dedi.
Toledo, dini duyguları incitmeyle ilgili ceza kanunlarının üçüncü dünya ülkelerinin işi olduğunu savundu.
İspanya kanunları, dine hakarete hapis cezası öngörmediği için suçlu bulunması durumunda Toledo'ya en fazla para cezası verilebilecek.
Toledo'nun geçen yıl temmuzda Facebook mesajıyla Tanrı ve Hazreti Meryem'e hakaret ettiği öne sürülmüştü.
Bunun üzerine Hristiyan Avukatlar Derneğinin dava açtığı Toledo, "Herhangi bir suç işlemediğini, dolayısıyla duruşmalara katılmasına da gerek olmadığını" savunarak mahkemeye çıkmayı reddetmişti.
Toledo hakkındaki dava, bazı kesimlerce ifade özgürlünün kısıtlanması olarak değerlendirilirken İspanya'da daha önce de sahne adı "Valtonyc" olan rapçi Jose Miguel Arenas Beltran, şarkılarında Kral'a hakaret ettiği, terörü övdüğü ve tehditte bulunduğu gerekçesiyle 3,5 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.
İspanya, cezanın infazından hemen önce Belçika'ya kaçan Beltran hakkında yakalama ve iade kararı çıkarmıştı. Belçika mahkemesi, Beltran'ın İspanya'ya iade edilip edilmeyeceğine 17 Eylül'deki duruşmada karar verecek.
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