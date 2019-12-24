Kırıkkale’de turizme kazandırılması için çalışmaların devam ettiği Dinek Dağı’nın zirvesine kurulan 7 metre yüksekliğindeki salıncak dikkat çekiyor.

Kırıkkale’nin Balışeyh ilçesi sınırlarında yer alan bin 744 rakımlı Dinek Dağı turizme kazandırılıyor. Bölgenin en önemli doğal güzellikleri arasında yer alan Dinek Dağı’na yatırımlar devam ediyor. Yerli ve yabancı turistlerin ve fotoğraf tutkunlarının uğrak yeri haline gelmesi için çalışmaların devam ettiği dağın zirvesine atlı safari ve padok tur alanı, otantik çadır, 7 metre yüksekliğinde salıncak, kapalı oturma yerleri ve yürüyüş alanları yapıldı. Buradaki çalışmaların ilkbaharda son bulması planlanıyor.

