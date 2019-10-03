HABER

Dini değerlere, devlete ve şehitlere hakaret eden şahıs yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 03.10.2019 19:12 | Son Güncelleme

Sosyal medya üzerinden dini değerlere, Türkiye Cumhuriyeti’ne ve şehitlere yönelik hakaret içerikli paylaşımda bulunan 1 şahıs gözaltına alındı.Sosyal paylaşım ağları üzerinden dini değerlere hakaret içeren paylaşımların yayınlandığı iddiasıyla harekete geçen İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, O.K.

Sosyal medya üzerinden dini değerlere, Türkiye Cumhuriyeti’ne ve şehitlere yönelik hakaret içerikli paylaşımda bulunan 1 şahıs gözaltına alındı.
Sosyal paylaşım ağları üzerinden dini değerlere hakaret içeren paylaşımların yayınlandığı iddiasıyla harekete geçen İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, O.K. (17) adlı kişiye yönelik çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda dini değerlere, Türkiye Cumhuriyeti’ne ve şehitlere yönelik hakaret içerikli paylaşımda bulunan O.K., Sarıyer Maden Mahallesi’nde babasının evinde yakalanarak gözaltına alındı.
Gözaltına alınan O.K., Üsküdar’daki İstanbul Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğündeki işlemleri devam ediyor.

Erzurum'da 3 bin yıl sonra heyecanlandıran keşifErzurum'da 3 bin yıl sonra heyecanlandıran keşif
Motosiklet üzerinden silahlı saldırı kameradaMotosiklet üzerinden silahlı saldırı kamerada
Kağıthane’de bir polis silahını temizlerken meslektaşını vurduKağıthane’de bir polis silahını temizlerken meslektaşını vurdu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Askeri araç kaza yaptı! Şehit ve yaralı askerler var

Askeri araç kaza yaptı! Şehit ve yaralı askerler var

Son veda! 'Canımın içinden can gitti'

Son veda! 'Canımın içinden can gitti'

AYM'den flaş Sırrı Süreyya Önder kararı

AYM'den flaş Sırrı Süreyya Önder kararı

Ali Babacan'ın partisine katılacak mı? Kararını açıkladı

Ali Babacan'ın partisine katılacak mı? Kararını açıkladı

Yeşilçam'ın güzeli pazarda bere satıyor! İşte son hali

Yeşilçam'ın güzeli pazarda bere satıyor! İşte son hali

İstanbul'daki 31 Mart yerel seçimleriyle ilgili yeni gelişme!

İstanbul'daki 31 Mart yerel seçimleriyle ilgili yeni gelişme!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Ankara'daki fuhuş operasyonunda dehşete düşüren detaylar

Ankara'daki fuhuş operasyonunda dehşete düşüren detaylar

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Yine kadın cinayeti! Yakınları sinir krizi geçirdi

Yine kadın cinayeti! Yakınları sinir krizi geçirdi

Ranzadan düşerek ölen asker, 12 yıl sonra şehit sayıldı

Ranzadan düşerek ölen asker, 12 yıl sonra şehit sayıldı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Oğlunu kalbinden bıçaklayan baba serbest bırakıldı

Oğlunu kalbinden bıçaklayan baba serbest bırakıldı

TEOG şampiyonu Mustafa'nın ölümünü kayıp telefonu aydınlatacak

TEOG şampiyonu Mustafa'nın ölümünü kayıp telefonu aydınlatacak

Huzurevindeki bardak kavgası hastanede bitti

Huzurevindeki bardak kavgası hastanede bitti

Müşteriye kaba davranan pazarcıya şaşırtan ceza

Müşteriye kaba davranan pazarcıya şaşırtan ceza

Konya'da liseli genç dehşeti yaşamıştı! Verilen ceza belli oldu

Konya'da liseli genç dehşeti yaşamıştı! Verilen ceza belli oldu

Balıkesir'de büyük gerginlik! İki aile birbirine girdi: Ölü ve yaralılar var!

Balıkesir'de büyük gerginlik! İki aile birbirine girdi!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.