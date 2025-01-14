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Dini değerlere ve Atatürk’e hakaret eden yayıncı tutuklandı

14.01.2025 22:39
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Sosyal medyada yaptığı canlı yayınlarda Peygamber Efendimiz'e, dine ve Atatürk'ün annesi Zübeyde Hanım'a hakaret ve küfürler yağdıran yayıncı, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen kişi tutuklandı.

Dini değerlere ve Atatürk’e hakaret eden yayıncı tutuklandı

Sosyal medyada canlı yayın yapan Kartal Bulut D. adlı bir yayıncının, canlı yayınlarında Peygamberimiz Hazreti Muhammed'e, dine ve Atatürk'ün annesi Zübeyde Hanım'a yönelik hakaret ve küfür yağdırdığı videolar tepki çekti. Bunun üzerine Karşıyaka Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında Kartal Bulut D. hakkında gözaltı kararı çıkartılırken küfürbaz şahıs, adresine giden Güvenlik Şube Müdürlüğü güçleri tarafından gözaltına alındı.

TUTUKLANDI!

Kendisine gelen tepkilere "gidin şikayet edin" diyerek yanıt verdiği de görülen Kartal Bulut D., emniyetteki ifadesinde yayın sıralarında alkol aldığını söyledi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen küfürbaz, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

(İHA)Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
İzmir hakaret atatürk
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