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  4. Dini değerleri aşağılayıcı sözleri tepki çekti! Akademisyen hakkında karar verildi

Dini değerleri aşağılayıcı sözleri tepki çekti! Akademisyen hakkında karar verildi

17.01.2025 23:01
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Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesinde bir öğretim üyesi, sınıfta “Allah yok, Allah’ı Arap olan dindar salaklarla uğraşıyoruz” demiş ve o görüntüler sosyal medyada tepki çekmişti. Akademisyen hakkında görevi başında dini değerleri aşağılayıcı ifadelerde bulunduğu gerekçesiyle idari soruşturma başlatıldı ve görevden uzaklaştırma kararı verildi.

Dini değerleri aşağılayıcı sözleri tepki çekti! Akademisyen hakkında karar verildi

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesinden yapılan yazılı açıklamada, bazı medya organlarında yer alan haberlere yönelik kamuoyunun sağlıklı bilgilendirilmesi amacıyla açıklama yapılmasına gerek görüldüğü belirtildi.

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GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILDI

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Üniversitemiz bünyesinde görev yapan bir öğretim üyemizin, görevi başında dini değerleri aşağılayıcı ifadelerde bulunduğuna dair bilgi ve belgenin Rektörlüğümüze iletilmesine müteakip bahsi geçen öğretim üyesi hakkında gerekli idari soruşturma başlatılmış olup, hem soruşturma sürecinin hem de ilgili fakültedeki eğitim öğretim işlerinin sağlıklı yürütülebilmesi amacıyla ilgili hakkında görevden uzaklaştırma kararı verilmiştir. Üniversitemiz bünyesinde yürütülmekte olan disiplin soruşturmasının yanı sıra olayın adli makamlara sirayet eden yönü ile ilgili süreç de hukuk servisimiz tarafından titizlikle takip edilmektedir."

Kaynak: AABu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi
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