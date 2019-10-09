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Dini inanç ve duyguları istismar ederek dolandırıcılığa dava

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.10.2019 15:33 | Son Güncelleme

Kartal'da, çocuğu olmayan kadınlara muska yazdığı ve cin çıkarma vaadiyle dolandırdığı öne sürülen kişi hakkında "dini inanç ve duyguların istismarı suretiyle dolandırıcılık" suçundan 10 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı

İSTANBUL (AA) - Kartal'da, çocuğu olmayan kadınlara muska yazdığı ve cin çıkarma vaadiyle dolandırdığı iddia edilen kişi hakkında "dini inanç ve duyguların istismarı suretiyle dolandırıcılık" suçundan 10 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 23 Mart 2017'de Kartal Asayiş Büro Amirliğine, Salih Gedik isimli bir kişinin çocukları olmayan kadınları tedavi edeceğini söyleyerek onlara muskalar yazdığı şeklinde ihbarda bulunulduğu belirtildi.

Kolluk kuvvetlerinin ihbarda bulunulan adresi takibe aldıkları aktarılan iddianamede, adrese çok sayıda kadın ve erkeğin birlikte girip çıktığının görüldüğü, bunun üzerine suçüstü yapılması için görevli 2 polis memurunun evli çift rolü yapmak üzere gönderildiği kaydedildi.

İddianamede, adrese giren polis memurlarının alınan beyanlarında, "hoca" diye tabir edilen Salih Gedik'e çocuklarının olmadığını söylemeleri üzerine oklava ile kadın polis memurunun sırtına dokunduğunu, kendisinde "sübyan ve tıbık cini "olduğunu, bu nedenle çocuklarının olmayacağını söylediği ifade edildi.

Beyanı alınan kişilerden E.S'nin ifadelerine de yer verilen iddianamede, şüpheli şahsın kendilerine çocuklarının olmamasının nedeninin eşinin karnındaki "sübyan ve tıbık cini olduğunu" söylediğini, eşiyle kendisinin sırtına oklava ile dokunduğunu, ayetler yazılı kağıtlar verip bunları suya atıp okumalarını istediğini, şüpheliyle muska için 250 liraya anlaştıklarını anlattığı aktarıldı.

Şüpheli Salih Gedik'in alınan savunmasında, 2004 yılından beri "medyum, fal, spiritüalist" adı altında hizmet verdiğini, iş yerinin vergi levhası bulunduğunu, para karşılığında kimseye muska yazmadığını, yazılan muskaların kendisi tarafından önceden hazırlanarak şikayetlerine göre kişilere verildiğini, bazen gelen kişilerin gönlünden koparak para bıraktıklarını, cin çıkarma yapmadığını, kimseye oklava ile dokunup tedavi uygulamadığını, su ile fal baktığını söylediği anlatıldı.

İddianamede, söz konusu ikamette yapılan aramada, üzerinde ayetler yazılı kağıtlar, muska ve bakım ücretlerini gösterir tabelalar, tanesi 5 liradan satılan muska kapları bulunduğu, dijital materyallerin incelemesinde ise hasta randevu listesi olduğu değerlendirilen 28 bin 177 kişiye ait bilgilerin yer aldığı dosyanın tespit edildiği belirtildi.

- Oklava adli emanette

İddianamede, üfürükçülük ve muska yazma işini alışkanlık haline dönüştürerek kişilerin dini inanç ve duygularını istismar etmek suretiyle dolandırıcılık suçunu işlediği ifade edilen Gedik'in 3 yıldan 10 yıla kadar hapsi istendi.

İddianamede, Salih Gedik'e yardım ettiği öne sürülen 3 kişinin ise birer yıl altışar aydan beşer yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep edildi.

Bu arada iddianamede, yapılan operasyonda ele geçirilen 126 bükülmüş ve muska haline getirilmiş kağıt, bir fes, sıramatik ibareli cihaz, tanesi 5 liradan satılan muska kapları, üzerinde "Lütfe!!! 30 TL bakım ücretimizi çıkmadan ödeyiniz" ibareli levha, şüpheli Salih Gedik'in kullandığı 88 santimetre uzunluğundaki oklava gibi birçok eşyanın da adli emanete alındığı bilgisi yer aldı.

Şüpheliler ilerleyen günlerde Anadolu 15. Ağır Ceza Mahkemesinde hakim karşısına çıkacak.

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Cin çıkarma vaadiyle dolandırıcılık dava

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