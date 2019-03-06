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Dini kitap satar gibi yapıp ayakkabı çaldı

YAŞAM HABERLERİ  | 06.03.2019 10:20 | Son Güncelleme

 KAĞITHANE'de bir apartmana dini kitap satar gibi giren bir kişi ayakkabıları çalarak kaçtı Güvenlik kamerasına yansıyan olay Kağıthane Gültepe'deki bir apartmanda meydana geldi.

Dini kitap satar gibi yapıp ayakkabı çaldı

Müslim SARIYAR/İSTANBUL (DHA) KAĞITHANE'de bir apartmana dini kitap satar gibi giren bir kişi ayakkabıları çalarak kaçtı
Güvenlik kamerasına yansıyan olay Kağıthane Gültepe'deki bir apartmanda meydana geldi. Elindeki Yasin kitabını satar gibi sokakta ilerleyen bir kişi, apartmana girdikten sonra bir katta durdu. Hırsız, ayakkabıları tek tek inceledikten sonra iki çift ayakkabıyı aldı.
Ayakkabı çiftlerinden birini çantasına atan diğerini de eline alan hırsız hızla apartmandan çıkarak uzaklaştı. Polis, güvenlik kamerasına yansıyan hırsızı yakalamak için çalışma başlattı.

(FOTOĞRAF)

Dini kitap satar gibi yapıp ayakkabı çaldıDini kitap satar gibi yapıp ayakkabı çaldıDini kitap satar gibi yapıp ayakkabı çaldıDini kitap satar gibi yapıp ayakkabı çaldı

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