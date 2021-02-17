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  4. Dini lider Hamaney 'asla' demişti! O aşıya onayı çıktı

Dini lider Hamaney 'asla' demişti! O aşıya onayı çıktı

17.02.2021 17:22 | Son Güncelleme:
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Dini lider Hamaney 'asla' demişti! O aşıya onayı çıktı

İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney ise İngiliz ve ABD aşıları için 'Ülkeme asla giremezler' açıklamasıyla dikkat çekmişti. Bu açıklamaya rağmen İran'da Oxford-AstraZeneca ile Hindistan'ın Covaxin aşılarına acil kullanım onayı verildi.

İran, yeni tip koronavirüse (Covid-19) karşı geliştirilen İngiliz-İsveç üretimi AstraZeneca ile Hindistan'ın Bharat Biotech şirketinin Covaxin aşılarına acil kullanım izni verdi.

Fars Haber Ajansı'na göre, İran Sağlık Bakanlığına bağlı İlaç ve Malzemeler Genel Müdürü Haydar Muhammedi, Rus SputnikV aşısının ardından ülkede acil kullanım onayı alan Kovid-19 aşılarına ilişkin bilgi verdi.

Muhammedi, "AstraZeneca ve Hindistan'ın Bharat aşıları dün Sağlık Bakanlığı tarafından acil kullanım izni aldı." dedi.

İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in, İngiliz ve ABD menşeli aşıları "güvenilmez" olduğu gerekçesiyle yasaklamasına işaret eden Muhammedi, "AstraZeneca, yalnızca İngiliz şirketi değil, çok uluslu bir şirkettir. Bu aşının bazı araştırmaları Oxford Üniversitesi tarafından yapıldı ve üretiminin bir kısmı da İsveç'te gerçekleştirildi." ifadelerini kullandı.

AstraZeneca aşısını İngiltere'den değil Güney Kore ve Rusya'dan ithal edeceklerini aktaran Muhammedi, aşıların kaç doz ithal edileceğinin ise henüz belli olmadığını belirtti.

İran, 26 Ocak'ta Rusya'nın Gamaleya Ulusal Epidemiyoloji ve Mikrobiyoloji Enstitüsünün geliştirdiği SputnikV aşısının ülkede onaylandığını duyurmuştu. SputnikV aşıları 4 Şubat'ta İran'a gönderilmiş ve ülke genelindeki aşılama çalışmaları 9 Şubat'ta başlamıştı.

İRAN'DA KORONAVİRÜSTE SON DURUM

İran'da yeni tip koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 67 artarak 59 bin 184'e yükseldi. Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, yaptığı açıklamada, Kovid-19 salgınında son 24 saatte 67 kişinin hayatını kaybettiğini, 8 bin 42 yeni vaka tespit edildiğini ve bunlardan 744'ünün hastanelere yatırıldığını belirtti.

Lari, böylece virüs kaynaklı toplam can kaybının 59 bin 184'e, vaka sayısının da 1 milyon 542 bin 76'ya çıktığını aktardı.

Covid-19'a yakalanan hastalardan 3 bin 684'ünün yoğun bakım ünitelerinde tedavi gördüğünü söyleyen Lari, salgının başlangıcından bu yana iyileşenlerin sayısının ise 1 milyon 317 bin 612'ye ulaştığını ifade etti.

Lari ayrıca, yaklaşık 83 milyon nüfusluk ülkede yapılan toplam test sayısının bugün itibarıyla 10 milyon 218 bin 318 olduğunu kaydetti.

Sözcü Lari, ülke genelinde 9 şehrin "kırmızı", 39 şehrin "turuncu", 228 şehrin "sarı" ve 172 şehrin de "mavi" bölge olarak belirlendiğini sözlerine ekledi.


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