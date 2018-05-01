Dini nikah kıyan Alişan'ı kızdıran yorumlar!

Şarkıcı Alişan ve müstakbel eşi Buse Varol, bugün Nihat Hatipoğlu ile bir araya geldi. Hatipoğlu'na dini nikâh kıydıran çift, buluşmanın fotoğraflarını sosyal medyada yayınlandı.

"SİZE NE YAHU SİZE NE!"

Alişan, dini nikah sonrası paylaştığı fotoğrafın altına kötü yorum yapanlara adete ateş püskürdü. Alişan, "Biz elhamdülillah müslümanız..Ve dinime göre Allah’ım neyi emrediyorsa onu yaptım..Kimsenin dinine de, örfüne de,adetine de karışmam ve laf söyleyemem.. Kim neye inanıyorsa öyle yaşasın.. Bugün Allah katında, Allahın izniyle de Pazar günü hukuken ve kanuni olarak evlenmiş olacağım,inşallah..Burada ve birçok sitede yorum yapanlara sesleniyorum.. Ne olur bir kere de insan gibi yorum yapıp mutluluklar dileyın..Ama altını ciziyorum insanlık!!!Soyunana karışırsınız,ibadet edene karısırsınız ,acılana laf,kapanana laf sizene yahu size nee???" dedi.

Alişan, daha önce düğünüyle ilgili şu detayları paylaşmıştı:

"Düğüne yaklaşık bin kişi katılacak. İstanbul'da stadyumda yapsam düğünü, kesin doldururum. Maşallah sevenim ve çevrem çok. Düğün pastası müziğimiz Fenerbahçe marşı olacak. Bu Buse ile ikimizin ortak kararı oldu."

'YENİ EVİME ALDIĞIM İLK EŞYA MANGAL OLDU'

"İlk temizliği de bizzat kendim yaptım. Eve aldığım ilk eşya ise mangal oldu. Büyük bir terasımız var. Evlendikten sonra sen, ben diye bir şey yok, her şeyimiz ortak olacak."

