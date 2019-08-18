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Dini nikahla birlikte yaşadığı adamı uyurken öldürdü

YAŞAM HABERLERİ  | 18.08.2019 12:14 | Son Güncelleme

ORDU'nun Aybastı ilçesinde, Safiye B.

Dini nikahla birlikte yaşadığı adamı uyurken öldürdü

Yavuz ŞEN/AYBASTI (Ordu), (DHA) - ORDU'nun Aybastı ilçesinde, Safiye B. (34), dini nikahla birlikte yaşadığı Muzaffer Önkol'u (36) yatakta uyurken, tabancayla başından vurdu. Ağır yaralanan Önkol, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Safiye B. ise gözaltına alındı.
Olay, gece saatlerinde, ilçenin Esenli Mahallesi'nde meydana geldi. Muzaffer Önkol, dini nikahla birlikte yaşadığı Safiye B. ile bilinmeyen nedenle tartıştı. Tartışmanın ardından Safiye B., evde odasına çekilen Muzaffer Önkol'a, yatakta uyuduğu sırada tabancayla ateş etti. Başından vurulan Önkol, ağır yaralanırken, Safiye B. ise evden kaçtı. Silah sesini duyan komşuların ihbarı üzerine, eve polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, Önkol'u ambulansla Aybastı Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Çok kan kaybettiği belirlenen Önkol, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.
Olay sonrası kaçan Safiye B., polis ekiplerince yakalanıp, gözaltına alındı. Muzaffer Önkol'un cansız bedeni, otopsi için Trabzon Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Dini nikahla birlikte yaşadığı adamı uyurken öldürdü

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