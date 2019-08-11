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Dini nikahla evlendiği kişileri ilk gece terk edip, dolandıran kadın tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 11.08.2019 15:50 | Son Güncelleme

AMASYA'da, evlilik vaadiyle dolandırıcılık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan F.E.

Dini nikahla evlendiği kişileri ilk gece terk edip, dolandıran kadın tutuklandı

Sinan HARMANCI/AMASYA, (DHA)- AMASYA'da, evlilik vaadiyle dolandırıcılık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan F.E. (28) adlı kadın ile ona yardım eden M.K., tutuklandı. Dolandırıcılıktan 23 ayrı suç kaydı bulunan F.E.'nin dini nikahı ile evlendiği kişileri altın, para ve cep telefonlarını alarak ilk gece terk ettiği ortaya çıktı.
Amasya'da oturan F.G. (59), bir aracı vasıtasıyla Gaziantep'te F.E. adlı kadınla tanıştı. Kadının yakınlarına 8 bin TL veren F.G., dini nikah kıydığı F.E.'yi Amasya'ya getirdi. İddiaya göre evde duş almak için banyoya giren F.G, çıktığında genç kadını bulamadı. Kadının 13 bin TL değerindeki altın ve bin TL ile cep telefonunu alarak kaçtığını anlayan F.G., polise başvurarak şikayetçi oldu.
Amasya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri F.E.'nin kentten M.K. (28) ve A.P. (34) ile kaçtığını belirledi. Şüpheliler Kahramanmaraş'ta yakalanarak gözaltına alındı. Dolandırıcılıktan 23 ayrı suç kaydı bulunan evli ve 3 çocuk annesi F.E.'nin dini nikah ile evlendiği kişileri altın, para ve cep telefonlarını alarak ilk gece terk ettiği ortaya çıktı.
Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden F.E. ve M.K., tutuklandı, A.P. ise serbest bırakıldı.

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Dini nikahla evlendiği kişileri ilk gece terk edip, dolandıran kadın tutuklandıDini nikahla evlendiği kişileri ilk gece terk edip, dolandıran kadın tutuklandı

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