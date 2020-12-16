HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Dini nikahlı eşi tarafından bıçaklanan adam öldü

Dini nikahlı eşi tarafından bıçaklanan adam öldü

16.12.2020 07:03 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Dini nikahlı eşi tarafından bıçaklanan adam öldü

Ankara'da tartıştığı dini nikahlı eşi tarafından göğüsünden bıçaklanarak yaralanan Önder Çelik, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Aynı evde birlikte yaşayan Önder Çelik'in resmi nikahlı eşi Seher Çelik, Yeşim Ö.'nün kendisine de saldırdığını belirterek, "Kapıyı yüzüne kapatmasaydım beni de bıçaklayacaktı." dedi.

Olay, saat 02.30 sularında Başkent'in Pursaklar ilçesi Ayyıldız Mahallesi Mithatpaşa sokakta bulunan 5 numaralı apartmanda meydana geldi. Önder Çelik ile resmi nikahlı eşi Seher Çelik ve dini nikahlı eşi Yeşim Ö., evde oturdukları sırada bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Yeşim Ö., eline geçen bıçakla dini nikahlı eşi Önder Çelik'i göğsünden bıçaklayarak yaraladı. Resmi nikahlı eş Seher Çelik'in ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda emniyet ve ambulans ekibi sevk edildi. Yaralanan Önder Çelik, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Pursaklar Devlet Hastanesine kaldırıldı. Çelik, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

'EN AĞIR CEZAYI ALANA KADAR UĞRAŞACAĞIM'

Olay sırasında evde bulunan Seher Çelik, polis ekiplerine verdiği bilgide Yeşim Ö.'nün kendisine de saldırdığını ifade etti. Çelik, "Kapıyı yüzüne kapatmasaydım beni de bıçaklayacaktı. En ağır cezayı alana kadar uğraşacağım" dedi.

Adana'da hareketli gece! Evi kurşunlayıp bir kişiyi yaraladılar, araba çalıp kaçarken yakalandılarAdana'da hareketli gece! Evi kurşunlayıp bir kişiyi yaraladılar, araba çalıp kaçarken yakalandılar

Olaydan sonra evden kaçarak uzaklaşan dini nikahlı eş Yeşim Ö., yapılan arama çalışmasında emniyet ekipleri tarafından evinin yakınlarında bulundu. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

(DHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER 'O çocuk daha 7 yaşında' 'O çocuk daha 7 yaşında'
Korkunç olay! Annesi acı haberi alınca sinir krizi geçirdiKorkunç olay! Annesi acı haberi alınca sinir krizi geçirdi
15 Aralık İSKİ su kesintisi: İşte kesinti yaşanacak bölgeler!15 Aralık İSKİ su kesintisi: İşte kesinti yaşanacak bölgeler!

En Çok Okunan Haberler

ABD'nin yaptırım kararı sonrası NATO'dan dikkat çeken Türkiye açıklaması

ABD'nin yaptırım kararı sonrası NATO'dan dikkat çeken Türkiye açıklaması

Çok çarpıcı araştırma! Koronavirüsü öldürdüğü ortaya çıktı

Çok çarpıcı araştırma! Koronavirüsü öldürdüğü ortaya çıktı

Korkunç olay! 16 yaşındaki çocuk ağır yaralı

Korkunç olay! 16 yaşındaki çocuk ağır yaralı

Bakan Koca paylaştı! İşte 15 Aralık koronavirüs tablosu

Bakan Koca paylaştı! İşte 15 Aralık koronavirüs tablosu

5.000 ve 10.000 TL ödünç para yardımı!

5.000 ve 10.000 TL ödünç para yardımı!

Kritik toplantı sona erdi! TİSK'ten asgari ücret açıklaması

Kritik toplantı sona erdi! TİSK'ten asgari ücret açıklaması

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Bakan Koca son durumu açıkladı

Bakan Koca son durumu açıkladı

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

ABD'de ilk Kovid-19 aşısı New York'ta bir hemşireye yapıldı

ABD'de ilk Kovid-19 aşısı New York'ta bir hemşireye yapıldı

İran'dan çok önemli Erdoğan açıklaması

İran'dan çok önemli Erdoğan açıklaması

İçişleri Bakanlığı'ndan kısıtlamalarla ilgili yeni genelge

İçişleri Bakanlığı'ndan kısıtlamalarla ilgili yeni genelge

Diğer Haberler

Müzisyenlere para yardımı başvuru formu 2021... Müzisyen desteği başvurusu nasıl yapılır? Müzisyenlere para yardımı şartları ve süresi!

Para yardımı başvuruları bugün başlıyor!

Adana'da hareketli gece! Evi kurşunlayıp bir kişiyi yaraladılar, araba çalıp kaçarken yakalandılar

Hareketli gece! Pompalı tüfeklerle saldırdılar

İzmir'de korkunç olay! Amcasının oğlu ile tartıştı, 4'üncü kattan atlayarak intihar etti

Korkunç olay! Annesi acı haberi alınca sinir krizi geçirdi

Bursa'da polis ekipleri kısıtlamayı ihlal eden şahsın evsiz olduğunu öğrenince cezai işlem uygulamadı

Polis ekipleri evsiz olduğunu öğrenince cezai işlem uygulamadı

Kayseri'de yarı çıplak haldeki şahıs ekipleri alarma geçirdi

Yarı çıplak haldeki şahıs ekipleri alarma geçirdi

Ankara'da hırsızlık şüphelileri, bekçilerin açtığı ateşe rağmen kaçtı

Ankara'da hırsızlık şüphelileri, bekçilerin açtığı ateşe rağmen kaçtı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.