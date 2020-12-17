Dini nikahlı eşi tarafından öldürülen adamın resmi nikahlı eşi: Bizi kıskandığı için öldürdü

Müzisyen Önder Çelik, yaklaşık 1 yıldır hem 2 çocuğunun annesi resmi nikahlı eşi Seher Çelik hem de dini nikahları bulunan Gülyeşim Türkmen ile birlikte yaşarken, her akşam sırayla birisinin odasında uyuyordu. Gülyeşim Türkmen, önceki gece eve gelen Önder Çelik'in yanına giderek, beraber uyumak istediğini söyledi. Önder Çelik ise yorgun olduğunu söyledi. Bunun üzerine sinirlenen Gülyeşim Türkmen, "Diğeri istese onu kırmazsın" diyerek, mutfaktan aldığı bıçakla Önder Çelik'i göğsünden bıçakladı. Gülyeşim Türkmen, daha sonra Seher Çelik’e saldırdı. Seher Çelik, kendisini odaya kilitleyerek kurtuldu. Önder Çelik, hayatını kaybetti. Gülyeşim Türkmen ise gözaltına alınması ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

'BİZİ KISKANDIĞI İÇİN KOCAMI ÖLDÜRDÜ'

Önder Çelik, Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsinin ardından Karşıyaka Mezarlığında toprağa verildi. 2 çocuk annesi Seher Çelik, DHA'ya konuştu. Çelik, eşinin Gülyeşim Türkmen'i yaklaşık 1 yıl önce eve getirdiğini belirterek, "Benim kocam, dünyanın en iyi kocasıydı. Ben onu çok seviyordum, o da beni çok seviyordu. Kocam, o kadın sokakta kalmasın, aç kalmasın diye ona sahip çıktı. Dini nikahları vardı. Ben kocamı çok sevdiğim için o kadının evimize gelmesine razı oldum. Kadın sürekli sorunlar yaratıyordu. Biz oraya yeni taşınmıştık. Evin kapılarına dolaplarına sürekli vuruyordu. Benim evden çıkmamı istiyordu resmen. Olay günü ben çok çığlık attım, komşular hiç yardıma gelmedi. Kadın beni de öldürmeye çalıştı. Bizi kıskandığı için kocamı öldürdü. Yeni taşındığımızdan dolayı adresi bilmiyordum. Ambulansa doğru adres veremedim. Komşuların hiç biri de kapıyı açmadı. Eşim, biri ambulansı erken arayıp evi düzgün tarif etseydi belki kurtulacaktı. O kadını Allah'a havale ediyorum" ifadelerini kullandı.

(DHA)

