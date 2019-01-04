Dini nikahlı eşine kızıp kızını rehin aldı

Zonguldak'ta, 2 yaşındaki kızını rehin alan baba, polislerin ikna çabalarının ardından, gözaltına alındı. İddiaya göre, hakkında evden uzaklaştırma kararı bulunan ve bu kararı ihlal ettiği gerekçesiyle cezaevine konulan Kemal G. (38), tahliye olmasının ardından, imam nikahlı yaşadığı eşi Dilber M'nin evine gitti.