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Dini nikahlı eşine kızıp kızını rehin aldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.01.2019 07:45 | Son Güncelleme

Zonguldak'ta kendisinden ayrılmak isteyen dini nikahlı eşiyle tartışmaya başlayan 38 yaşındaki Kemal M., dini nikahlı eşi Dilber M.'ye kızıp 2 yaşındaki kızını rehin aldı. Hakkında evden uzaklaştırma kararı çıkarılmasına rağmen dini nikahlı eşinin evine giren Kemal M.'nin uyguladığı şiddete karşı koymayı başaramayan Dilber M., camdan atlayarak evden kaçtı.

Kızını kurtaramayan Dilber M., bir akrabasının evine sığınarak yaşadıklarını polise anlattı. Polisin devreye girmesiyle olayın boyutu değişti. İşte sonrasında yaşananlar...

2 yaşındaki kızını rehin alan baba gözaltına alındı

Zonguldak'ta, 2 yaşındaki kızını rehin alan baba, polislerin ikna çabalarının ardından, gözaltına alındı. İddiaya göre, hakkında evden uzaklaştırma kararı bulunan ve bu kararı ihlal ettiği gerekçesiyle cezaevine konulan Kemal G. (38), tahliye olmasının ardından, imam nikahlı yaşadığı eşi Dilber M'nin evine gitti.
Dilber M'nin ayrılmak istediğini belirtmesi üzerine çift arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle Dilber M., kendisine şiddet uygulamaya çalışan Kemal G'den kurtulmak için evin penceresinden kaçtı. Kemal G'nin bu sırada 2 yaşındaki kızını alarak bir yakının evine gitmesinin ardından olay polis ekiplerine bildirildi.
Söz konusu eve giden ekipler, kızını rehin alan Kemal G'yi ikna etmeye çalıştı. Ekiplerin yaklaşık 20 dakikalık ikna çabalarının sonuçlanmasıyla Kemal G., gözaltına alındı.
Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheli, ifadesi alınmak üzere Karaelmas Polis Merkezine götürüldü.
Kemal G., polis merkezine götürüldüğü sırada görüntü almak isteyen basın mensuplarına saldırdı.
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Zonguldak kadına şiddet rehin

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