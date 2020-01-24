Dini nikahlı eşini av tüfeğiyle öldüren zanlı adliyeye sevk edildi

Çanakkale’nin Bayramiç ilçesinde yaşayan 32 yaşındaki Nuri E., dini nikahlı eşi 26 yaşındaki Şerife Beceren’i av tüfeğiyle vurarak öldürdü. Gözaltına alınan ve emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlı, adliyeye sevk edildi.

Olay, dün akşam saat 21.00 sıralarında Bayramiç’e bağlı Tepecik Mahallesi Tepecik Sokakta meydana geldi. Akpınar köyünde yaşayan evli ve 2 çocuk babası Nuri E., iddiaya göre dini nikahlı olan 2. eşi Şerife Beceren’in ilçe merkezindeki evine geldi ve av tüfeğiyle kendisini vurdu. Yaşanan olay sonrası sesleri duyan komşuların ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı olarak Bayramiç Devlet Hastanesine kaldırılan Beceren, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Olay sonrası İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne götürülen zanlı, verdiği ifadede sabah ava gideceği için tüfeğini kontrol ettiğini, bu sırada tüfeğin kazayla ateş aldığını iddia etti. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Nuri E., mahkemeye çıkarılmak üzere adliyeye sevk edildi.

Öte yandan Şerife Beceren’in cenazesi ise Çarşı Camii’nde ikindi vakti kılınan namaz sonrası ilçe mezarlığında toprağa verildi.

