Dini nikahlı eşini başkasıyla görünce kurşun yağdırdı! İkisi de hayatını kaybetti: İstenen cezada 'aldatma' detayı

Batman'da Ramazan Baykara'nın (22), dini nikahla birlikte yaşadığı Esra Yılmaz'ı (20) ve onun ilişki yaşadığını ileri sürdüğü Rükneddin Özdemir'i (22) tabancayla vurarak öldürdüğü olaya ilişkin soruşturma tamamlandı. Savcılık, iddianamede, sanığın bu eylemi aldatmadan duyduğu hiddet ve şiddetli elemin etkisiyle haksız tahrik altında gerçekleştirdiğinin kabul edilmesi gerektiğini belirterek, toplamda 45 yıl hapis cezası talep etti.

YAN YANA GÖRÜNCE ATEŞ ETTİ

Olay, 17 Mart 2024 gecesi Yenişehir Mahallesi'ndeki Süleyman Nazif Parkı'nın karşısında meydana geldi. Ramazan Baykara, dini nikahla birlikte yaşadığı Esra Yılmaz ile yanındaki Rükneddin Özdemir'e tabancayla ateş etti. Yılmaz ve Özdemir yere yığıldı, Baykara da kaçtı. İhbarla olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, Yılmaz ve Özdemir'in öldüğünü belirledi.

"MESAJLAŞMALARINI GÖRDÜM"

Olaydan sonra yakalanıp gözaltına alınan Baykara, Esra Yılmaz'ın Rükneddin Özdemir ile mesajlaşmalarını gördüğünü ve tartıştıklarını, daha sonra kadının telefonundan Özdemir'e buluşmak için mesaj attığını ve olay yerindeki tartışmada silahlı saldırıda bulunduğunu söyledi. Baykara, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

Ramazan Baykara'nın , olaydan sonra WhatsApp profilinde, altında, 'Aslan gibi yaşadım, paşalar gibi de yatacağım' yazan fotoğraf paylaşması ise dikkat çekmişti.

İDDİANAME KABUL EDİLDİ

Olayla ilgili Batman Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma tamamlandı. İddianamede, Ramazan Baykara'nın, Esra Yılmaz'ın kendisini Rükneddin Özdemir ile aldatmasından duyduğu hiddet ve şiddetli elemin etkisiyle haksız tahrik altında eylemini gerçekleştirdiğinin kabul edilmesi gerektiği belirtildi. Sanık Ramazan Baykara hakkında, Esra Yılmaz'a karşı işlediği 'Kadına karşı kasten öldürme' suçundan haksız tahrik indirimi uygulanarak 24 yıla kadar, Rükneddin Özdemir'e karşı işlediği 'Kasten öldürme' suçundan da haksız tahrik indirimiyle 18 yıla kadar hapis cezası talep edildi. Ayrıca, 'Ruhsatsız silah bulundurma ve taşıma' suçundan 3 yıla kadar hapis istemiyle birlikte sanık hakkında toplamda 45 yıl hapis cezası istemiyle iddianame düzenlendi. İddianame, Batman Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

İlk duruşma, 31 Ocak'ta görülecek.