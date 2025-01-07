HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Dini nikahlı eşini başkasıyla görünce kurşun yağdırdı! İkisi de hayatını kaybetti: İstenen cezada 'aldatma' detayı

Dini nikahlı eşini başkasıyla görünce kurşun yağdırdı! İkisi de hayatını kaybetti: İstenen cezada 'aldatma' detayı

Ufuk Dağ Ufuk Dağ Mynet Haber / İçerik Editörü
07.01.2025 12:21
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mart ayında Batman'da yaşanan 'yasak aşk' cinayetinin soruşturması tamamlandı. Savcılık, dini nikahlı eşini başkasıyla gördüğü için ikisini de katleden caniye olayı haksız tahrik altında işlediği gerekçesiyle 45 yıl hapis cezası talep etti. Katil gözaltına alındıktan sonra dini nikahlı eşinin telefonunda mesajlaşmaları gördüğünü söylemişti.

Dini nikahlı eşini başkasıyla görünce kurşun yağdırdı! İkisi de hayatını kaybetti: İstenen cezada 'aldatma' detayı

Batman'da Ramazan Baykara'nın (22), dini nikahla birlikte yaşadığı Esra Yılmaz'ı (20) ve onun ilişki yaşadığını ileri sürdüğü Rükneddin Özdemir'i (22) tabancayla vurarak öldürdüğü olaya ilişkin soruşturma tamamlandı. Savcılık, iddianamede, sanığın bu eylemi aldatmadan duyduğu hiddet ve şiddetli elemin etkisiyle haksız tahrik altında gerçekleştirdiğinin kabul edilmesi gerektiğini belirterek, toplamda 45 yıl hapis cezası talep etti.

ESRA-VE-ARKADASINI-OLDUREN-SANIGA-HAKSIZ_504562_149281

YAN YANA GÖRÜNCE ATEŞ ETTİ

Olay, 17 Mart 2024 gecesi Yenişehir Mahallesi'ndeki Süleyman Nazif Parkı'nın karşısında meydana geldi. Ramazan Baykara, dini nikahla birlikte yaşadığı Esra Yılmaz ile yanındaki Rükneddin Özdemir'e tabancayla ateş etti. Yılmaz ve Özdemir yere yığıldı, Baykara da kaçtı. İhbarla olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, Yılmaz ve Özdemir'in öldüğünü belirledi.

"MESAJLAŞMALARINI GÖRDÜM"

Olaydan sonra yakalanıp gözaltına alınan Baykara, Esra Yılmaz'ın Rükneddin Özdemir ile mesajlaşmalarını gördüğünü ve tartıştıklarını, daha sonra kadının telefonundan Özdemir'e buluşmak için mesaj attığını ve olay yerindeki tartışmada silahlı saldırıda bulunduğunu söyledi. Baykara, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

ESRA-VE-ARKADASINI-OLDUREN-SANIGA-HAKSIZ_504577_149281

Ramazan Baykara'nın , olaydan sonra WhatsApp profilinde, altında, 'Aslan gibi yaşadım, paşalar gibi de yatacağım' yazan fotoğraf paylaşması ise dikkat çekmişti.

İDDİANAME KABUL EDİLDİ

Olayla ilgili Batman Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma tamamlandı. İddianamede, Ramazan Baykara'nın, Esra Yılmaz'ın kendisini Rükneddin Özdemir ile aldatmasından duyduğu hiddet ve şiddetli elemin etkisiyle haksız tahrik altında eylemini gerçekleştirdiğinin kabul edilmesi gerektiği belirtildi. Sanık Ramazan Baykara hakkında, Esra Yılmaz'a karşı işlediği 'Kadına karşı kasten öldürme' suçundan haksız tahrik indirimi uygulanarak 24 yıla kadar, Rükneddin Özdemir'e karşı işlediği 'Kasten öldürme' suçundan da haksız tahrik indirimiyle 18 yıla kadar hapis cezası talep edildi. Ayrıca, 'Ruhsatsız silah bulundurma ve taşıma' suçundan 3 yıla kadar hapis istemiyle birlikte sanık hakkında toplamda 45 yıl hapis cezası istemiyle iddianame düzenlendi. İddianame, Batman Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

İlk duruşma, 31 Ocak'ta görülecek.

Anahtar Kelimeler:
cinayet Batman dini nikah
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Hazine'den yeni gelir kapısı: Tüm işlemler ücretlendirildi

Hazine'den yeni gelir kapısı: Tüm işlemler ücretlendirildi

Görüntüler ortaya çıktı! Kerimcan Durmaz böyle gözaltına alındı

Görüntüler ortaya çıktı! Kerimcan Durmaz böyle gözaltına alındı

Bahçeli'den DEM Partili Hatimoğulları'na yanıt: Her yerin Gazze olacağını söyleyenlere hatırlatırım ki...

Bahçeli'den DEM Partili Hatimoğulları'na yanıt: Her yerin Gazze olacağını söyleyenlere hatırlatırım ki...

AF mı geliyor? Abdullah Öcalan çıkışı Türkiye'nin gündemini belirlemişti! MHP'den bu kez de af çıkışı! FETÖ'cüler de yararlanacak mı? sorusuna böyle yanıt verdi

AF mı geliyor? Abdullah Öcalan çıkışı Türkiye'nin gündemini belirlemişti! MHP'den bu kez de af çıkışı! FETÖ'cüler de yararlanacak mı? sorusuna böyle yanıt verdi

Son zamanlarda artan depremlerin ardından korkutan uyarı! 'Her an 6.6 büyüklüğünde deprem olabilir' diyerek bölgenin ismini verdi

Son zamanlarda artan depremlerin ardından korkutan uyarı! 'Her an 6.6 büyüklüğünde deprem olabilir' diyerek bölgenin ismini verdi

6 çocuk annesi eşini 'yasak aşk' nedeniyle öldürdü! Ardından İzmir'e gidip şüphelendiği kişiyi vurdu

6 çocuk annesi eşini 'yasak aşk' nedeniyle öldürdü! Ardından İzmir'e gidip şüphelendiği kişiyi vurdu

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Ömürlük yatırım! Columbia'da sepette %25 indirim başladı

Ömürlük yatırım! Columbia'da sepette %25 indirim başladı

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Hafif, rahat, sıcacık tutuyor! Mont alacaklar bakmadan geçmeyin

Hafif, rahat, sıcacık tutuyor! Mont alacaklar bakmadan geçmeyin

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.