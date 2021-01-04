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Dini nikahlı eşini boğarak öldürdü, ‘hatırlamıyorum’ dedi

04.01.2021 14:05 | Son Güncelleme:
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Dini nikahlı eşini boğarak öldürdü, ‘hatırlamıyorum’ dedi

Çorum’da tartıştığı dini nikahlı eşi Aslıhan Dal'ı (29) boğarak öldüren Polat Hatal (31), sorgusunda, alkollü olduğu için olayı hatırlamadığını söyleyerek, “Hatırlamıyorum. Bir baktım ki eşim hareketsiz yatıyor. Çok pişmanım, neden böyle oldu anlamadım” dedi.

Olay, dün saat 21. 30 sıralarında Gülabibey Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Polat Hatal ile dini nikahlı eşi Aslıhan Dal arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Polat Hatal, eşini boğdu. Olaydan sonra polisi arayan Polat Hatal, eşini boğduğunu itiraf ederek, evden çıktı. İhbar üzerine adrese ekipler sevk edildi. Eve gelen polis ekipleri kapıyı kırarak içeri girdi. Sağlık ekipleri yerde hareketsiz şekilde yatan Aslıhan Dal’a ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Aslıhan Dal, burada doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak, hayatını kaybetti. Polat Hatal ise polise giderek teslim oldu.

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Gözaltına alınan şüpheli Polat Hatal'ın, sorgusunda, alkollü olduğu için olayı hatırlamadığını belirterek, “13 yıllık dini nikahla evliyiz. Daha önce de tartışmamız oldu. Olayın yaşandığı gece alkollüydüm. Çocuklar yan odada oyun oynuyordu. Yine aramızda eski mevzulardan başlayan tartışma çıktı. Sonrasını hatırlamıyorum. Bir baktım ki eşim hareketsiz yatıyor. Çok pişmanım, neden böyle oldu anlamadım” dediği belirtildi.

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Öte yandan inşaatlarda çalıştığı ve hakkında pek çok suçtan sabıka kaydı olduğu öğrenilen Polat Hatal, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Olay günü evde olan çiftin 3 çocuğu, aile yakınlarına teslim edilirken, yaşamını kaybeden Aslıhan Dal ise bugün kent merkezinde kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.

DHA

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