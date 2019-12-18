Dini nikahlı eşini öldüren kocanın cezası 15 yıla düşürüldü -2

Yüksel KOÇ / İSTANBUL, (DHA) ÜSKÜDAR'da dini nikahla yaşadığı Güneş Karaçuban'ı öldürdüğü iddiası ile tutuklu yargılanan Sabri Barçağ, "Kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezası ile cezalandırıldı. Sanığın müebbet hapis cezasını "Haksız tahrik" indirimi uygulayarak 15 yıla düşüren mahkeme, olay sonrası ve duruşmadaki davranışlarını gerekçe göstererek sanık hakkında "İyi hal" indirimi yapmadı.

İstanbul Anadolu 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasına tutuklu sanık Sabri Barçağ ve avukatları ile maktül Güneş Karaçuban'ın yakınları ve avukatları katıldı. Söz alan Güneş Karaçuban'ın ailesinin Avukatı Selin Nakıpoğlu, sanık hakkında, "Haksız tahrik" indirimi gerektirecek bir delil bulunmadığını belirterek, sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile cezalandırılmasını istedi.

Olay günü maktulün eve sabah saatlerinde geldiğini söyleyen sanığın Avukatı Serhat Ağırbaş, "Eve geldiğinde müvekkile saldırgan davranmış ve küfürler savurmuştur. Aralarında tartışma çıktı. Müvekkilimin yüzüne tükürdü. Bunun üzerine müvekkil maktulün boğazını sıkmıştır. Müvekkilin asla öldürme amacı ile hareket etmediği, ağır tahrik altında boğazını sıktığı çok açık ve nettir. Kasten yaralama sonucu ölüm meydana gelmiştir. Haksız tahrik hükümlerinin uygulanmasını talep ediyoruz" dedi.