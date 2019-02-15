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Dini nikahlı eşini öldürüp yaktığını itiraf kadın ve kızı adliyede

YAŞAM HABERLERİ  | 15.02.2019 11:04 | Son Güncelleme

AFYONKARAHİSAR'da birlikte yaşadığı dini nikahlı eşi Abdullah Gazi A.'yı (37) öldürüp bahçedeki tandırda yaktığını itiraf eden Kıymet A. ile kızı Gizem A.

Dini nikahlı eşini öldürüp yaktığını itiraf kadın ve kızı adliyede

Muzaffer NAL/ÇAY (Afyonkarahisar), (DHA)- AFYONKARAHİSAR'da birlikte yaşadığı dini nikahlı eşi Abdullah Gazi A.'yı (37) öldürüp bahçedeki tandırda yaktığını itiraf eden Kıymet A. ile kızı Gizem A. (17), adliyeye sevk edildi.
Sultandağı ilçesinde Yeni Mahalle'de oturan Kıymet A., 28 Ocak'ta ilçe emniyet amirliğine giderek bir süre önce boşandığı, ancak dini nikahla birlikte yaşamaya devam ettikleri Abdullah Gazi A.'nın 10 gündür kayıp olduğu ihbarında bulundu. İhbar üzerine polis soruşturma başlattı. Abdullah Gazi A.'nın izine rastlanamazken, Kıymet A. ise dini nikahlı eşinin bulunması için İstanbul'da özel bir televizyon kanalından yardım istedi.
KÜÇÜK KIZI İHBAR ETTİ
Arama çalışmaları sürerken, küçük kızı A.A. (14) dün emniyet amirliğine giderek, babasını annesinin öldürdüğünü söyledi. Olayla ilgili inceleme başlatan polis ekipleri, Kıymet A.'nın bir televizyon programına katılmak için İstanbul'da olduğunu belirledi.
'TANDIRDA YAKTIM' İTİRAFI
Program sonrası İstanbul'da polis ekiplerince gözaltına alınan Kıymet A., eşini öldürdüğünü itiraf etti. Kıymet A., cesedi evin arkasındaki tandırda yaktığını söyledi. Kıymet A.'nın verdiği bilgiler üzerine polis ekipleri yaptıkları aramada, ev ve tandırda buldukları battaniye, koltuk parçaları, halı, örtü ve paketleri incelemek üzere emniyete götürdü.
ANNE VE KIZI ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
Polis, Kıymet A.'nın büyük kızı Gizem A.'yı da gözaltına aldı. İstanbul'daki ilk sorgusunun ardından dün gece Afyonkarahisar'a getirilen Kıymet A., işlemlerinin ardından sabah saatlerinde kızı Gizem ile Çay Adliyesi'ne sevk edildi.

FOTOĞRAFLI

Dini nikahlı eşini öldürüp yaktığını itiraf kadın ve kızı adliyedeDini nikahlı eşini öldürüp yaktığını itiraf kadın ve kızı adliyedeDini nikahlı eşini öldürüp yaktığını itiraf kadın ve kızı adliyedeDini nikahlı eşini öldürüp yaktığını itiraf kadın ve kızı adliyede

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