Dini nikahlı eşini öldürüp yüz derisini soyan sanık hakkında indirimsiz müebbet kararı

Bahçelievler’de dini nikahlı eşini önce boğarak öldüren ardından yüz derisi soyup kulaklarını ve el parmaklarını kesen sanık hakkında mahkeme ilk celsede kararını açıkladı. Mahkeme heyeti sanığın indirimsiz olarak "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis ile cezalandırılmasına hükmetti. Sanık savunmasında eşini öldürdükten sonra öptüğünü ve ilişkiye girmek istediğini söyledi. Bahçelievler’de günlük kiralık dairede boğularak öldürülmüş, yüz derisi soyulmuş, parmakları ve kulakları kesilmiş şekilde bulunan Najıha Arabzaı’nin ölümüne ilişkin davada mahkeme ilk celsede kararını açıkladı. Bakırköy 20. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada dini nikahlı eşi Najıha Arabzaı’yi öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan sanık Zıvar Gol Ravan ile avukatı ve sanık yakınları hazır bulundu. “Suçlamayı kabul ediyorum”

Duruşmada tercüman vasıtası ile ifade veren sanık herkesi selamladığını söyleyerek, “Üzerime atılı suçlamayı kabul ediyorum. Maktul benim dini nikahlı eşimdi, kendisini çok seviyordum. Najıha’nın sosyal medyadan bir erkeğe fotoğraflar gönderdiğini gördüm. O erkek ile konuşmak istedim, şahıs bana Najıha ile birlikte olduklarını söyledi. Ayrıca Najıha’ya ait çıplak resimler de gönderdi. Ben bunları gördüğümde çok sinirlendim ve Najıha’yı tokatladım. Ona son bir şans daha vermek istedim. Daha sonra ona bu yaşananların aramızda kalması gerektiğini ve bir daha böyle şeyler yapmayacağına dair yemin etmesini söyledim. Sonra Najıha’nın yurt dışındaki ablası beni aradı. Najıha’nın mutsuz olduğunu söyledi ve telefona istedi. Telefonu Najıha’ya verdim. Tembih etmeme rağmen her şeyi anlattı. Ben bu duruma çok içerledim. Balkona çıktım. Tekrar içeri girdiğimde Najıha, görüştüğü kişinin kendisini Avrupa’ya götüreceğini söyledi. Ben buna çok sinirlendim. Boğazına bir yumruk attım, yatağa düştü. Eşarp ile boynunu sıktım ama hiç hareket etmiyordu” dedi. Sanık savunması esnasında gözyaşlarına boğularak sanık koltuğuna oturdu.

Sanık dini nikahlı eşini öldürdükten sonra ilişkiye girmek istediğini söyledi

Sanık savunmasının devamında dini nikahlı eşinin ara ara eşarp ile boynunu sıktığını söyleyerek, “Sabah olunca evden çıktım. Valiz aldım ve içine koydum. Bir taksiye bindim ve apart eve yerleştim. Najıha’yı odaya geçtikten sonra bavuldan çıkardım. Yatağa yatırdım. Onu hala çok seviyordum. Öptüm. Hatta iç çamaşırlarını çıkararak birlikte dahi olmak istedim. Bir bıçak aldım ve odaya geri geldim. Önce 10 parmağını kestim. Cesetten kurtulmak için ve tanınmaması için kulaklarını, burnunu kestim yüz derisini soydum. Parçaları toplayarak tuvalete attım ve sifonu çektim. Cesedi de bazanın altına koydum” şeklinde beyanda bulundu. “Kendimi çok günahkar hissediyordum”

Savunması esnasında sık sık gözyaşlarına boğulan sanık, “Daha sonra Karabük’e gittim. Ardından yeniden İstanbul’a geldim. Kendimi çok günahkar hissediyordum. Polisler beni burada yakaladı” dedi.

Savcı sanığın kasten öldürme suçundan müebbet ile cezalandırılmasını istedi.

Sanığın savunmasının ardından cumhuriyet savcısı olayı anlattığı mütalaasında sanığın kasten öldürme suçundan müebbet hapis ile cezalandırılmasını talep etti.