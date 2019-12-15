HABER

Dini nikahlı eşini pompalı tüfekle vurdu

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.12.2019 22:29 | Son Güncelleme

Adana’da bir kişi tartıştığı dini nikahlı eşini pompalı tüfekle vurarak yaraladı.Olay, Yüreğir ilçesi Selahattin Eyyubi Mahallesi 3811 sokak içerisinde meydana geldi.

Adana’da bir kişi tartıştığı dini nikahlı eşini pompalı tüfekle vurarak yaraladı.
Olay, Yüreğir ilçesi Selahattin Eyyubi Mahallesi 3811 sokak içerisinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, dini nikahlı evli olan ve 2 çocuk sahibi Fadime Y. (19) ile Serhat S. (27) henüz belirlenemeyen bir sebepten tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken Serhat S. ruhsatı annesine aile olan pompalı tüfekle eşi Fadime Y.’i vurdu. Durumu gören vatandaşlar olayı sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Bu sırada Serhat S. babasına ait olan aracın arkasına kullandığı pompalı tüfeği saklayarak kaçtı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı Fadime Y.’yi Adana Şehir Hastanesine kaldırdı. Fadime Y.’nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Polis araçta saklanan silahı bulduktan sonra inceleme yaptı ardından emniyete götürdü. Olayla ilgili soruşturma devam ederken polis Serhat S.’yi yakalama çalışması başlattı.

PARTNERÜnlülerin yılbaşı konser programları belli oldu!Ünlülerin yılbaşı konser programları belli oldu!
‘Türkiye Herhangi Bir Amerika Yaptırımına Karşılık Verecek’‘Türkiye Herhangi Bir Amerika Yaptırımına Karşılık Verecek’
'Anneme nasıl küfredersin' dedikten sonra vurdu'Anneme nasıl küfredersin' dedikten sonra vurdu
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

'Evde tek başına' pozlarına beğeni yağdı

'Evde tek başına' pozlarına beğeni yağdı

'Evli adamdan hamile kaldım' sözlerine çok sert tepki

'Evli adamdan hamile kaldım' sözlerine çok sert tepki

Yeni partisini kuran Davutoğlu'na iki tebrik telefonu!

Yeni partisini kuran Davutoğlu'na iki tebrik telefonu!

Genç kız başından vurulmuş halde bulundu!

Genç kız başından vurulmuş halde bulundu!

'Gürültü yapmayın uyuyamıyorum' mesajı attı, sonrası korkunç

'Gürültü yapmayın uyuyamıyorum' mesajı attı, sonrası korkunç

Türkiye'den KKTC'ye İHA ve SİHA! Özersay'dan açıklama

Türkiye'den KKTC'ye İHA ve SİHA! Özersay'dan açıklama

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Gaziosmanpaşa'da hareketli dakikalar!

Gaziosmanpaşa'da hareketli dakikalar!

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Gelecek Partisi’nin Kurucular Kurulu'ndaki isimler!

Gelecek Partisi’nin Kurucular Kurulu'ndaki isimler!

Büyük ikramiye bir kişiye çıktı!

Büyük ikramiye bir kişiye çıktı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika: Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan 'Doğa Koleji' açıklaması!

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan 'Doğa Koleji' açıklaması!

ABD, İsrail'deki seçimlerden önce 'Yüzyılın Anlaşması' planını açıklayabilir

ABD'nin 'Yüzyılın Anlaşması' planı!

Göz gözü görmüyor! Mesafe 5 metre

Göz gözü görmüyor! Mesafe 5 metre

Son dakika: Dolmabahçe'de Libya ile kritik görüşme

Dolmabahçe'de Libya ile kritik görüşme

TBMM'de vekiller 'Las Tesis'le seslenmişlerdi! Soylu'dan dikkat çeken mesaj

TBMM'de vekiller 'Las Tesis'le seslenmişlerdi! Soylu'dan dikkat çeken mesaj

Beşiktaş'ta kadınlardan danslı protesto! 'Yaşamak istiyoruz demenin bir biçimi'

Kadınlardan danslı protesto! 'Yaşamak istiyoruz demenin bir biçimi'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.