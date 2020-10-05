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  4. Dini nikahlı eşini tabancayla öldürmüştü! İfadesi ortaya çıktı

Dini nikahlı eşini tabancayla öldürmüştü! İfadesi ortaya çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.10.2020 11:38 | Son Güncelleme

Adana'da, dini nikahlı eşi Hülya Güllüce'yi tabancayla vurarak öldüren Abdullah K.'nin, emniyetteki ifadesinde Güllüce'yi telefonuna gelen ''Günaydın aşkım'' mesajını görünce öldürdüğünü söylediği öğrenildi. Güllüce’yi öldüren Abdullah K., sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.

Olay, dün saat 07.00 sıralarında merkez Çukurova ilçesine bağlı Belediye Evleri Mahallesi’ndeki apartmanın 2’nci katında meydana geldi. İddiaya göre, evdeki gürültü seslerine uyanan S.N.K. (17), annesi Hülya Güllüce’nin kanlar içerisinde yerde yattığını gördü. S.N.K.’nin durumu bildirmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde, kadının hayatını kaybettiği belirlendi. Polisin yaptığı incelemede ise kadının tabancayla başından ve vücudunun çeşitli yerlerinden vurulduğu tespit edildi.

OTOMOBİLLE KAÇMIŞ

Bir spor salonunda müdürlük yaptığı öğrenilen Hülya Güllüce’nin, dini nikahlı eşi Abdullah K. ile birlikte yaşadığı, bir süredir de aralarında sürekli tartışma çıktığı, kadının ise Abdullah K.’den ayrılmak istediği ancak kızı için sabrettiği iddia edildi. Olayla ilgili çalışma yapan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Abdullah K.’nin sabah saatlerinde apartmandan ayrıldığını ve otomobille kaçtığını belirledi. Yüzüncüyıl Mahallesi’nde otomobilin içerisinde olduğu tespit edilen Abdullah K., polis ekiplerince gözaltına alındı. Abdullah K.’nin, Güllüce’yi öldürdüğü tabanca da otomobilde ele geçirildi.

‘GÜNAYDIN AŞKIM’ MESAJINI GÖRÜNCE ÖLDÜRMÜŞ

Sorgulanmak üzere emniyete götürülen Abdullah K.’nin ilk ifadesinde, eşinin bir süredir kendisini aldattığından şüphelendiğini, aralarındaki sorunu çözmek için sabah saatlerinde eve girdiğini söylediği öğrenildi. Abdullah K.’nin, bu sırada Güllüce’nin telefonuna erkek arkadaşından geldiğini öne sürdüğü ‘Günaydın aşkım’ mesajını gördüğünü, bunun üzerine yanında getirdiği tabancayla Güllüce’yi öldürdüğünü anlattığı ifade edildi.

Hülya Güllüce’nin cenazesinin, otopsisinin ardından Adana Adli Tıp Kurumu morgundan alınarak, Kabasakal Mezarlığı’nda toprağa verileceği öğrenildi.

TUTUKLANDI

Güllüce’yi öldüren Abdullah K., sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.

Kaynak: DHA

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