Dini nikahlı eşini tabancayla öldürmüştü! İfadesi ortaya çıktı

Olay, dün saat 07.00 sıralarında merkez Çukurova ilçesine bağlı Belediye Evleri Mahallesi’ndeki apartmanın 2’nci katında meydana geldi. İddiaya göre, evdeki gürültü seslerine uyanan S.N.K. (17), annesi Hülya Güllüce’nin kanlar içerisinde yerde yattığını gördü. S.N.K.’nin durumu bildirmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde, kadının hayatını kaybettiği belirlendi. Polisin yaptığı incelemede ise kadının tabancayla başından ve vücudunun çeşitli yerlerinden vurulduğu tespit edildi.

OTOMOBİLLE KAÇMIŞ

Bir spor salonunda müdürlük yaptığı öğrenilen Hülya Güllüce’nin, dini nikahlı eşi Abdullah K. ile birlikte yaşadığı, bir süredir de aralarında sürekli tartışma çıktığı, kadının ise Abdullah K.’den ayrılmak istediği ancak kızı için sabrettiği iddia edildi. Olayla ilgili çalışma yapan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Abdullah K.’nin sabah saatlerinde apartmandan ayrıldığını ve otomobille kaçtığını belirledi. Yüzüncüyıl Mahallesi’nde otomobilin içerisinde olduğu tespit edilen Abdullah K., polis ekiplerince gözaltına alındı. Abdullah K.’nin, Güllüce’yi öldürdüğü tabanca da otomobilde ele geçirildi.