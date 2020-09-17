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Dini nikahlı eşini ve kaynanasını öldürüp intihar etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.09.2020 14:44 | Son Güncelleme

Sivas’ın Akıncılar ilçesinde takip ettiği dini nikahlı eşi ve eşinin annesini öldüren kişi aynı silahla intihar etti.Edilen bilgiye göre olay, öğle saatlerinde Akıncılar ilçesi Şenbağlar köyünde meydana geldi.

Sivas’ın Akıncılar ilçesinde takip ettiği dini nikahlı eşi ve eşinin annesini öldüren kişi aynı silahla intihar etti.
Edilen bilgiye göre olay, öğle saatlerinde Akıncılar ilçesi Şenbağlar köyünde meydana geldi. Şenel Bulut (54), ilçeye bağlı Avşar köyünde ikamet eden dini nikahlı eşi Ebru Aksu (38) ve Aksu’nun annesi Şükran Aksu (66) ile Şehbağlar köyündeki çeşme başında karşılaştı. Bulut, belinden çıkarttığı silahla dini nikahlı eşi ve annesinin üzerine kurşun yağdırdı. Ardından aynı silahla kendini kafasından vurup intihar etti. Üçü de olay yerinde hayatını kaybetti. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. Bulut ve Aksu çiftinin İstanbul’da yaşadıkları ancak bir süre önce işleri bozulunca Aksu’nun köyüne geri döndüğü öğrenildi. Bulut’un olay yerine Suşehri ilçesinden kiraladığı bir araçla gittiği iddia edildi.

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