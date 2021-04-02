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Dini nikahlı eşini yakarak öldüren kişiye müebbet hapis

02.04.2021 23:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aydın'ın Nazilli ilçesinde, 20 Ocak 2020 tarihinde dini nikahlı eşi Gamze Esen'i (37) benzin döküp yakarak öldüren Fatih Alp Ülgen (41), 'yakarak öldürmek suretiyle kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Dini nikahlı eşini yakarak öldüren kişiye müebbet hapis

Olay, 20 Ocak 2020 tarihinde ilçeye bağlı Zafer Mahallesi Giray Konutları'nda bulunan bir apartmanda meydana geldi. İddiaya göre, kırsal Dallıca Mahallesi'nde yaşayan ve halı yıkama işi yaptığı öğrenilen Fatih Alp Ülgen'nin evinde yangın çıktı. Komşuların ihbarı üzerine adrese, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Alevler itfaiye ekibinin müdahalesiyle söndürülürken, Fatih Alp Ülgen ile Gamze Esen yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerince Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Buradaki ilk müdahalenin ardından Gamze Esen, İzmir'deki Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Burada tedavisi süren Esen, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Olaydan sonra yapılan araştırmada, dini nikahlı eşi Gamze Esen ile bilinmeyen nedenle tartışan Fatih Alp Ülgen'nin benzin döküp evi yaktığı ortaya çıktı. Polis ekiplerinin yaptığı kontrolde benzin bidonu bulunurken, Fatih Alp Ülgen ifadesinde evi ateşe verdiğini itiraf etti. Olaydan sonra adliyeye sevk edilen Fatip Alp Ülgen tutuklanarak cezaevine gönderildi. Gamze Esen'in yakılarak öldürülmesinin ardından bugün Nazilli 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki davanın 6'ncı duruşması görüldü. Fatih Alp Ülgen duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) yöntemiyle görüntülü olarak katıldı. Ayrıca, duruşmaya Ürgen'in avukatı Namık Kemal Karamercan ile Gamze Esen'in avukatı Zühre Genişel ve yakınları katıldı.

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"TEK SUÇUM HAYATTA KALMAK"

Davanın karar duruşmasında savcı mütalaasında, sanığın tutukluğunun devamı ve Ülgen'in yangın çıkartarak ölüme sebebiyet verme suçundan cezalandırılmasını istedi. Gamze Esen'in avukatı Zühre Genişel ise eldeki delillere göre sanık Fatih Alp Ülgen'in tasarlayarak ve canavarca kasten öldürme suçundan yargılanmasını istedi. Davaya tutuklu bulunduğu cezaevinden SEGBİS yöntemiyle katılan Ülgen'e, karar öncesi son sözü soruldu. Sanık Ülgen ise "Bir suçlu aranıyor. Alnım açık. Allah katında gönlüm ferah. Tek suçum hayatta kalmak. Keşke ölseydim de bu dava uzamasaydı. Aileme de yük oluyorum. Ölen kadın değil erkek olsaydı ben şimdi içeride olmazdım" dedi.

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Sanığın dinlenmesinin ardından kararı açıklayan hakim, Fatih Alp Ülgen'i 'yakarak öldürme suretiyle kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezasına çarptırdı. Hakim ayrıca kararın temyiz yolunun da açık olduğunu belirtti. (DHA)

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cinayet kadına şiddet Aydın
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