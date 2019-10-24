Dini nikahlı eşini yeğeni olarak tanıtıp damat adaylarını dolandırmış

ADANA, (DHA)- ADANA'da, polis tarafından düzenlenen 'fuhuş' operasyonunda yakalanan Resul G.'nin (52), dini nikanlı eşi Nazmiye G.'yi (32) yeğeni olarak tanıtıp, evlilik için talip olanları altın ve ev eşyası aldırarak dolandırdığı ortaya çıktı. Çete lideri Ayfer K.'nin de polisin takibinden kurtulmak için telefola arayan müşterilerine 'kadın ayarladım' yerine 'mercimeği fırına verdim' şifresini kullandığı belirlendi.

Adana İl Emniyet Müdürlüğü Ahlak Büro ekipleri, 3 ay önce bir fuhuş çetesine yönelik çalışma başlattı. Yapılan teknik ve fiziki takibin sonunda da 18 Ekim günü Niğde ve Adana'da eş zamanlı operasyon yaptı. Operasyonda, 24'ü kadın 54 şüpheli gözaltına alındı. Çete liderinin Ayfer K., engelli Ahmet K.'nin Ceyhan ilçesi, engelli Tamer T.'nin de Kozan ilçesi sorumlusu olduğu ortaya çıktı. Çetenin, 70 ile 100 lira arasında fuhuş yaptırdıkları kadınları, kent dışındaki bahçe ve tarlada çalışan işçilere araçla götürdükleri belirlendi.

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