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Dini nikahlı eşinin kardeşini öldüren Müjde'nin 122 suç kaydı çıktı

YAŞAM HABERLERİ  | 28.09.2020 15:22 | Son Güncelleme

Eskişehir’de, 1 çocuk annesi Müjde D. (24), dini nikahlı eşi Fırat Efe’nin kardeşi İsmail Efe’yi (33) aralarında çıkan tartışmada, göğsünden bıçaklayarak öldürdü. Kucağında taşıdığı 1 yaşındaki çocuğuyla adliyeye götürülen Müjde D.’nin 'hırsızlık', 'kasten yaralama' ve 'yağma' suçlarından 122 kaydı olduğu ortaya çıktı.

Dini nikahlı eşinin kardeşini öldüren Müjde'nin 122 suç kaydı çıktı

Odunpazarı ilçesi Gündoğdu Mahallesi’nde yaşanan olayda, iddiaya göre 4 çocuk annesi Müjde D., dini nikahlı eşi Fırat Efe’nin kardeşi İsmail Efe ile tartışmaya başladı. Tartışma sırasında Müjde D., mutfaktan aldığı bıçağı İsmail Efe’nin göğsüne sapladı. Efe, ağır yaralanırken sesleri duyan komşuların ihbarı üzerine eve çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

İsmail Efe, ambulansla kaldırıldığı Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde hayatını kaybetti.

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122 SUÇ KAYDI ORTAYA ÇIKTI

Gözaltına alınan Müjde D., önce Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi’ne; işlemlerinin tamamlanmasının ardından da kucağında taşıdığı 1 yaşındaki bebeğiyle adliyeye götürüldü. Şüpheli kadının, savcılık sorgusu sürerken, polis ekipleri yaptıkları araştırmada Müjde D.’nin 'hırsızlık', 'kasten yaralama', 'yağma' ve 'yankesicilik' suçlarından 122 kaydı olduğunu belirledi.
Soruşturma sürüyor.

DHA

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