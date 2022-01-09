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Dini nikahlı eşinin otomobiline bomba yerleştirmişti! Yeni gelişme! Bir kişi daha tutuklandı

09.01.2022 10:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çorum'da yaşanan olayda Kadir Y., dini nikahlı eşi Hatun Demir'e ati otomobilin altına bomba düzeneği yerleştirmiş, yaşanan olay şoke etmişti. Korkunç tuzak sonrası tutuklanan dini nikahlı eşe yardım ettiği ve aracı fotoğrafladığı suçlamasıyla gözaltına alınan şüpheli Ş.G. (50) tutuklandı.

Dini nikahlı eşinin otomobiline bomba yerleştirmişti! Yeni gelişme! Bir kişi daha tutuklandı

Olay, önceki gün Ulukavak Mahallesi, Sakarya 3'üncü Sokak'ta meydana geldi. Park halindeki 19 AAB 163 plakalı otomobiline düzenek yerleştirildiğini fark eden Hatun Demir, durumu polise bildirdi. İhbar üzerine bölgeye trafik, asayiş ve bomba imha ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrollerde, otomobile bomba düzeneği yerleştirildiği tespit edildi. Çevrede güvenlik önlemi alan ekipler, bölgedekileri uzaklaştırdı.

DÜZENEK FÜNYE İLE PATLATILDI

Bomba imha uzmanlarınca otomobilin altında bulunan düzenek güvenli alana alınarak fünye ile patlatıldı. Patlama sırasında 3 araçta ise hasar oluştu. İncelemede bomba düzeneğinin üzerinde pil ve bazı parça ile aparatlar bulundu. Parçalar incelenmek üzere polis merkezine götürülürken, otomobil sahibi kadının şikayeti üzerine geniş çaplı inceleme başlatıldı. Bomba düzeneğini otomobile yerleştirdiği iddia edilen Hatun Demir'in dini nikahla birlikte yaşadığı Kadir K. tutuklandı.

Ekipler alarma geçti! Dini nikahlı eşinin otomobiline bomba düzeneği yerleştirdiEkipler alarma geçti! Dini nikahlı eşinin otomobiline bomba düzeneği yerleştirdi

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"OLAYDAN BENİM HABERİM YOK"

Derinleştirilen soruşturmada tutuklanan Kadir K.'ye yardım ettiği iddia edilen 5 çocuk babası Ş.G.'nin, bomba düzeneği konulmadan saatler önce otomobili fotoğrafladığı tespit edildi. Gözaltına alınan Ş.G. sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Ş.G., sorgusunda olayla ilgisinin olmadığını savundu.
Bu arada Kadir K.'nin emniyetteki ifadesi ortaya çıktı. Kadir K.'nin sorgusunda "Böyle bir şey yapmadım ve yapmam da mümkün değil. Çünkü Hatun Demir'in şikayeti nedeniyle bana elektronik kelepçe takıldı. Olaydan benim haberim yok" dediği belirtildi.

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(DHA)

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