Adana’da bir kişi tartıştığı dini nikahlı karısını ve kızını bıçakla yaraladı.

Olay, saat 19.30 sıralarında Seyhan İlçesine bağlı Namık Kemal Mahallesi 65004 sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Murat Ç., imam nihahlı eşi Neşe D. ile kızı Havva Ç. ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Murat Ç. eşine ve kızına bıçakla saldırdı.

Eşini ve kızını defalarca bıçakladı

Murat Ç. Neşe D.’yi vücudunun çeşitli yerlerinden defalarca bıçaklarken kızı Havva Ç.’yi de bıçakla yaraladı. Komşuları kavga sesleri üzerine durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri yaralı anne kızı görünce sağlık ekiplerini çağırdı. Anne ve kızı sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Havva Ç.’in durumun iyi olduğu annesinin ise durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Olayı gerçekleştiren Murat Ç. ise gözaltına alındı.

