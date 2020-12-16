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  4. Dini nikahlı kocasını kendisiyle uyumadığı için öldüren kadın tutuklandı

Dini nikahlı kocasını kendisiyle uyumadığı için öldüren kadın tutuklandı

16.12.2020 23:16 | Son Güncelleme:
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Ankara’da dini nikahlı kocası Önder Çelik’i bıçaklayarak öldüren Gülyeşim K., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Ankara’da dini nikahlı kocası Önder Çelik’i bıçaklayarak öldüren Gülyeşim K., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Gülyeşim K.’nin, Çelik’i kendisiyle uyumak istemediği için öldürdüğü iddia edildi.

Olay, saat 02.30 sıralarında Pursaklar ilçesindeki Ayyıldız Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, Gülyeşim K., dini nikahlı eşi Önder Çelik’in yanına giderek birlikte uyumak istediğini söyledi. Çelik ise yorgun olduğunu belirterek salonda uyuyacağını söyledi. Çelik’in bu cevabına sinirlenen Gülyeşim K., “Resmi nikahlı eşin bunu istese onu kırmazsın” diyerek bağırdı. Ardından mutfağa giden Gülyeşim K., buradan aldığı bıçağı eşinin göğsüne sapladı. Olay esnasında evde bulunan Çelik’in resmi nikahlı eşi S.Ç., durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan Çelik, hayatını kaybetti.

Polis ekipleri, olay sonrası kaçan Gülyeşim K.’yi yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Ankara Adliyesi’ne getirilen şüpheli, burada soruşturma savcısına ifade verdi. Daha sonra nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen şüpheli, “kasten öldürme” suçundan tutuklandı.

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