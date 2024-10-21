Dini sözler​ - Güzel, anlamlı, nasihatli, etkileyici, kısa​ dini sözler

Etkileyici dini sözler ve mesajlar, insanın manevi dünyasını derinleştirirken, içsel farkındalığa ulaşmasına da yardımcı olur. İnsanlar, bu tür sözleri sık sık birbirleriyle paylaşarak, hem dini bilgilere dikkat çeker hem de birbirlerine manevi destek sağlarlar. Özellikle ayetler ve hadislerden alıntı yapılan bu paylaşımlar, ruhun arınmasına ve Allah'a olan sevginin pekişmesine vesile olur. İnternetin doğru ve faydalı bir şekilde kullanılması da bu açıdan önemlidir. Allah aşkını ve İslam’ın güzelliklerini sosyal medya üzerinden paylaşmak isteyenler, anlamlı dini sözler arayışına girerek, başkalarına da ilham kaynağı olmak isterler.

Güzel dini sözler

Zikir sırasında kalbin huzur bulmasa da zikri terk etme, çünkü zikirden uzak olmak, zikir içindeyken gaflet içinde bulunmaktan daha tehlikelidir. (İbn Atâullah el-İskenderî)

Zahid olan kişi, yalnızca dünyadan uzaklaşan değil, dünyaya değer vermeyip ahiret için çalışan ve çabalayandır. (Ebû Süleyman ed-Dârânî)

Allah’ı zikretmek, O’na ulaşmanın vesilesidir ve zikirle meşgul olan kişinin Allah tarafından sevildiğinin göstergesidir. (Mevlânâ Halid-i Bağdâdî)

Eğer kalp hastalıklarını tedavi edebilecek bilgiye sahipsen, sözlerin şifa olur; değilsen, sözlerinle bir müslümanı incitme, yoksa ateşe sürüklenirsin! (Selmân-ı Farisî)

Kendini övmek, şeytanın işidir. Gerçek yiğit, tevazu sahibi olandır. (Ferîdüddîn Attâr)

Abdestli olarak uykuya dalan kişinin ruhu, sabaha kadar Rahmân’ın arşını tavaf eder. (Osman Bedreddin)

Gerçek tevekkül sahibi, başına gelen olaylardan dolayı kimseyi suçlamaz, mahrum kaldığı şeyler için de kimseyi kötülemez. (Ebu Yakub en-Nehrecûrî)

Nasihatli dini sözler

Yüreğinde yeşil bir umut saklarsan, mutlaka o umudu besleyecek bir sevgi gelecektir. Beklediğin o şarkı bir gün yankılanacak.

Muhabbetin gerçek tadı, aynı dili değil, aynı kalbi paylaşınca ortaya çıkar. Aynı duyguları hisseden insanlar arasında muhabbetin lezzeti tarifsizdir.

Bir gün aynı rüzgar sana da dokunur. Kimsenin gönül yarasına el sürme, kimsenin yükünü hafifletmeden dokunma; saygıyla yaklaş.

Dünyadan el çekersen, Allah seni sever. İnsanlara karşı beklentisiz yaşarsan, insanlar seni sever. Mütevazı olmak, her iki alemde de değerli kılar seni.

Asıl önemli olan, bu dünyayı en az pişmanlıkla terk edebilmektir. Ve unutma, ilk pişmanlığın sabah namazını kaçırmak olmasın.

Yaşıyorsan, henüz son sözü söylemedin demektir. Besmele ile başla her yeni güne, mutlaka sonunda hayırlı neticeler gelecektir.

Ey nefsim, kibir içinde yüzüyor, dilini duadan uzak tutuyorsun; sonra huzur arıyorsun. Bil ki boşuna yoruluyorsun.

Kısa dini sözler

Kalbinde merhamet olmayana cennet yoktur. - Hz. Muhammed (S.A.V)

Rıza yolunda biraz cefa gördük diye Rahman’a naz mı edeceğiz. Mus'ab bin Umeyr

Biz yalnız sana ibadet eder ve yalnız senden yardım dileriz.

Perişan kalbime hayat, karışmış aklıma istikamet ver Rabb'im.

Girdim ilim meclisine eyledim talep, dediler ilim geride illa edep illa edep. -Yunus Emre

İnsanların en kötüsü, iyiliği kötülükle karşılayan ve insanların en iyi kötülüğe karşı iyilik yapandır. -Hz. Ali

Bir şeyden pişmanlık duymak istemiyorsan, her şeyi Allah için yap.

Herkesin kulağı imanına ayarlıdır. Hiç kimse imanından fazla duyamazmış. Ebu Cehil, yanı başında bile duyamadı Rasulullahı…

Allah dedi ki hiç korkmayın. Şüphesiz ki ben sizinle beraberim, işitiyorum ve görüyorum. -Taha Suresi