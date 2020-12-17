HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Dini usulle hayvan kesimi yasağına onay

Dini usulle hayvan kesimi yasağına onay

17.12.2020 21:42 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Dini usulle hayvan kesimi yasağına onay

AB ülkeleri, Müslüman ve Yahudi'lerin hayvan kesimlerinde hayvanın uyuşturulması zorunluluğu getirebilecek.

Müslüman ve Yahudiler'den karara sert tepki var.Avrupa Adalet Divanı (AAD) dini usullere uygun hayvan kesimlerinde hayvanların uyuşturulması zorunluluğu uygulamasını haklı buldu. Avrupa Birliği (AB) ülkeleri, AAD'nin kararı doğrultusunda kesimlerde hayvanların uyuşturulması zorunluluğu getirebilecek.

Belçika'nın Flaman Bölgesi, 2016 yılında, hayvanların dini usüllere uygun kesilmesini yasaklamış ve söz konusu karara hayvanları korumayı gerekçe göstermişti. Bunun üzerine birçok Müslüman ve Yahudi örgütü, Belçika Anayasa Mahkemesi'ne başvurmuş ve Anayasa Mahkemesi de konuyu AAD'ye taşımıştı.

Lüksemburg'da Perşembe günü açıklanan karara göre mahkeme, hayvanları uyuşturma uygulamasının din özgürlüğü ile hayvanları koruma arasında "uygun bir denge" teşkil ettiğine hükmetti. Kararda, hayvanların uyuşturulması uygulamasının ritüelin yalnızca tek bir boyutunu sınırlandırdığı ve hayvan kesimini topyekün yasaklamadığı belirtiliyor.

İslam ve Yahudi inançlarına uygun hayvan kesimi ritüeli, hayvan uyuşturulmaksızın şahdamarı ve yemek ve soluk borularının bir kesimde birbirlerinden ayrılmasını gerektiriyor. Böylece hayvanın kanı akıtılıyor. Her iki dinde de kan bir besin maddesi olarak yasak.

Yahudi ve Müslümanlardan tepki

AAD kararını hayvanseverler memnuniyetle karşılarken karara Müslüman ve Yahudi örgütlerinden sert tepki geldi.

Almanya Müslümanlar Merkez Konseyi Başkanı Aiman Mazyek, mahkeme kararının neyin dini ritüel olup neyin olmadığına ilişkin değer yargısı içerdiği ve "yanlış yol" olduğu değerlendirmesinde bulundu. Mazyek, ritüellerde yapılacak değişimlerin dışarıdan dayatılması değil, dini cemaatlerin kendileri tarafından kararlaştırılması gerektiğini kaydetti. Mazyek, "Bu ritüel Yahudi ve Müslüman yaşamının binlerce yıllık bir parçası" diye konuştu.

Almanya Yahudileri Merkez Konseyi Başkanı Josef Schuster, Divan kararının din özgürlüğüne bir saldırı olduğunu söyledi. Schuster, kararın Avrupa'da destek bulmamasını ve AB devletlerinin dini kurban kesimine izin vermeyi sürdürmesini umut ettiğini kaydetti.

Avrupa Yahudi Öğrenciler Birliği Başkanı Bini Guttmann ise dini uygunlara hayvan kesiminin yasağının mümkün kılınmasının, "bildiğimiz şekliyle Yahudi yaşamını uzun vadede imkansız kılabileceği" uyarısında bulundu.

Almanya'da Yahudi ve Müslüman inancına göre hayvan kesimlerine, din özgürlüğü kapsamında istisnalar tanınıyor. Ancak Aiman Mazyek, söz konusu istisnai uygulamaların, giderek artan hayvan koruma önlemleri nedeniyle Almanya'nın bazı bölgelerinde imkansız olduğunu ifade etti. Bu nedenle giderek daha fazla et ithal edildiğini ve yasadışı hayvan kesimlerinin arttığını kaydeden Mazyek, "Biz tabii bunu istemiyoruz" diye konuştu.

Fransa ve İspanya'da da dini usule uygun hayvann kesimine izin veriliyor. İsveç ve Danimarka'da ise dini ritüellere uygun hayvan kesimi yasak.

KNA,dpa/BÜ,HS

© Deutsche Welle Türkçe

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ayasofya'da çıplak fotoğraf şoku! O mankene dava açıldı Ayasofya'da çıplak fotoğraf şoku! O mankene dava açıldı
Boko Haram, kaçırdığı öğrencilerin görüntülerini yayınladıBoko Haram, kaçırdığı öğrencilerin görüntülerini yayınladı
YKS sınav tarihleri belli oldu mu?YKS sınav tarihleri belli oldu mu?

En Çok Okunan Haberler

Sosyal medyadan 'eş değiştirme ilanı' veren çift yakalandı

Sosyal medyadan 'eş değiştirme ilanı' veren çift yakalandı

Ekmek tandırına düştü, yakınları gözyaşlarına boğuldu

Ekmek tandırına düştü, yakınları gözyaşlarına boğuldu

Yapılandırma başvurusu için son başvuru tarihi 31 Aralık

Yapılandırma başvurusu için son başvuru tarihi 31 Aralık

Üstsüz pozuyla olay oldu! 'Edep ya hu'

Üstsüz pozuyla olay oldu! 'Edep ya hu'

Cemal Enginyurt'un yeni partisi belli oldu

Cemal Enginyurt'un yeni partisi belli oldu

Hemşirelere 'Ben salağım' yazdırmıştı! Kendini böyle savundu

Hemşirelere 'Ben salağım' yazdırmıştı! Kendini böyle savundu

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

İçişleri Bakanlığı'ndan 'yılbaşı' genelgesi

İçişleri Bakanlığı'ndan 'yılbaşı' genelgesi

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Moderna'nın aşısından da iyi haber geldi!

Moderna'nın aşısından da iyi haber geldi!

Dikkat çeken sözler: Kadir Şeker'den 20 kat daha masum

Dikkat çeken sözler: Kadir Şeker'den 20 kat daha masum

Havalar ne zaman soğuyacak? Meteoroloji tarih verdi

Havalar ne zaman soğuyacak? Meteoroloji tarih verdi

Diğer Haberler

Yunanistan Fransa'dan 2,3 milyar euroluk savaş uçağı alacak

Yunanistan Fransa'dan 2,3 milyar euroluk savaş uçağı alacak

Terör örgütü Boko Haram, kaçırdığı öğrencilerin görüntülerini yayınladı

Boko Haram, kaçırdığı öğrencilerin görüntülerini yayınladı

ABD'de kar fırtınası hayatı olumsuz etkiledi: 4 ölü

ABD'de kar fırtınası hayatı olumsuz etkiledi: 4 ölü

Putin'den çok önemli Erdoğan açıklaması

Putin'den çok önemli Erdoğan açıklaması

Biontech CEO’su Uğur Şahin: Birkaç saat içinde tasarladım

Biontech CEO’su Uğur Şahin: Birkaç saat içinde tasarladım

AB’nin Türkiye’deki sığınmacılar hakkında önemli gelişme

AB’nin Türkiye’deki sığınmacılar hakkında önemli gelişme

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.