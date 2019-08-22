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Dini Yayınlar Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.08.2019 06:57 | Son Güncelleme

Diyanet İşleri Başkanlığı Dini Yayınlar Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği Resmi Gazete'de yayımlandı - Buna göre, Dini Yayınlar Döner Sermaye İşletmesi, dini yayın faaliyetiyle ilgili basılı, süreli, sesli ve görüntülü eserlerin basım-yapım, tanıtım, reklam, dağıtım ve satış işlemlerini gerçekleştirecek - Yurt içinde ve yurt dışında açılan fuarlara katılım işlemlerini yürütecek ve Diyanet İşleri Başkanlığınca yapılacak sınavlarla ilgili mali işlemleri düzenleyecek - Satın alınmasında ve Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesindeki işletmelerde satılmasında sakınca bulunmadığına dair hakkında karar verilen dış yayınların, hangi şartlarla ve ne miktarda satın alınacağını belirleyecek

Diyanet İşleri Başkanlığı Dini Yayınlar Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği Resmi Gazete'de yayımlandı.

Yeni yönetmelikle, 7 Ağustos 1990 tarihli ve 20598 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Diyanet İşleri Başkanlığı Dini Yayınlar Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği" yürürlükten kaldırıldı.

Buna göre, Diyanet İşleri Başkanlığınca yürütülen dini yayın işleriyle ilgili idari, mali esasları, her türlü mal ve hizmetin satış gelirleri, bağış ve yardımlara ilişkin hususlar ve Başkanlıkça yapılacak sınavlarla ilgili mali işlemlere ait usul ve esaslar belirlendi.

Yönetmeliğe göre, Diyanet İşleri Başkanlığı Dini Yayınlar Döner Sermaye İşletmesi, dini yayın faaliyetleri kapsamında basılı, süreli, sesli ve görüntülü eserlerin basım-yapım, tanıtım, reklam, dağıtım ve satış işlemleri gerçekleştirecek. Yurt içinde ve yurt dışında açılan fuarlara katılım işlemlerini yürütecek ve Başkanlıkça yapılacak sınavlarla ilgili mali işlemleri düzenleyecek.

Satın alınmasında ve Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesindeki işletmelerde satılmasında sakınca bulunmadığına dair Din İşleri Yüksek Kurulunca hakkında karar verilen dış yayınların hangi şartlarla, ne miktarda satın alınacağı, bedellerinin nasıl ödeneceği ve bu yayınlarla ilgili diğer hususlar hakkında karar verecek.

Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulunca dini yayınların incelenmesi ve mütalaası karşılığı alınacak ücretler belirlenecek.

Diyanet İşleri Başkanlığınca yapılan sınavlarda soru hazırlama ve sınav komisyonu ile görevli personele sınav ücreti ödenecek.

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