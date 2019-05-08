İSTANBUL (AA) - AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi Grup Başkan Vekili ve Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu, Dini Yayınlar Fuarı'nın, kentin kitap ve kültür organizasyonuna dönüştüğünü ve ramazanın manevi gücü ve geleneği haline geldiğini belirterek, "İstanbullu bu fuar düzenlenmezse ramazanın manevi havasında bir eksiklik olacakmış hissine kapılıyor." dedi.
Göksu, İstanbul'un yaşayan 37 yıllık geleneği Sultanahmet Dini Yayınlar Fuarı'nın, Ekrem İmamoğlu tarafından engellenmesi ve ardından yaşanan gelişmeler üzerine açıklama yaptı.
Fuarın yeniden Sultanahmet Meydanı'nda açılması için konuyu İBB Başkan Vekili Ali Yerlikaya'ya ilettiğini ifade eden Göksu, olumlu netice alındığını söyledi.
Fuarın, ramazanın en güzel geleneklerinden birisi haline geldiğini ifade eden Göksu, "Yıllardır Sultanahmet Camii avlusunda gerçekleştirilen fuara bu sene izin verilmediğini İstanbul Valimiz ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Vekilimiz Sayın Ali Yerlikaya Bey'e arz ettim ve Sultanahmet Meydanı'nda fuarın düzenlenmesinin güzel geleneğin devam etmesi açısından uygun olacağını anlattım. Valimiz de uygun gördü ve ilgililere gerekli talimatları verdi." dedi.
Göksu, şunları kaydetti:
"Bu fuar artık İstanbul kitap ve kültür fuarına dönüştü. Bu fuar yıllardır adeta ramazanın manevi bir gücü ve geleneği haline geldi. İstanbullu bu fuar düzenlenmezse ramazanın manevi havasında bir eksiklik olacakmış hissine kapılıyor. Dini Yayınlar Fuarı, Sultanahmet ile özdeşleşti. Her yıl yaklaşık 200 yayıncı bu fuara katılıyor. 50 ayrı başlıkta binlerce kitap çeşidi bu fuarda okuru ile buluşuyor. Bu fuarımızın dünya çapında, uluslararası kitlelere ulaşabilecek hale getirilmesi gayret göstermeliyiz." şeklinde konuştu.
Bu arada İBB'nin aldığı karara Diyanet İşleri Başkanlığı'na bağlı Türkiye Diyanet Vakfı'nca 37 yıldır düzenlenen "Dini Yayınlar Fuarı'nın" 38'incisi 15 - 31 Mayıs tarihleri arasında Sultanahmet Meydanı'nda (At Meydanı) kurulacak.
Belediyeden Vakıf Fuarcılık Reklamcılık Yayıncılık Tanıtım Organizasyon ve Ticaret Limited Şirketi'ne gönderilen yazıda, fuarın kurulacağı tarihi belirtilerek şu ifadelere yer verildi:
"Yukarıda belirtilen tarihler arasında Sultanahmet Meydanı'nda (At Meydanı) gerçekleştirilme üzere, geliş-gidişi engellememek, belediye nizamına riayet etmek, başka maksatlarla kullanmamak, başkasına devretmemek, çevre ve gürültü kirliliğine sebep olmamak, istenildiğinde kaldırılması ve özellikle gerekli güvenlik önlemlerinin şirket tarafından alınması şartıyla 38'inci kitap fuarının düzenlenmesinde herhangi bir sakınca bulunmamaktadır."
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