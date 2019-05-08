"Dini Yayınlar Fuarı, Sultanahmet ile özdeşleşti"

İSTANBUL (AA) - AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi Grup Başkan Vekili ve Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu, Dini Yayınlar Fuarı'nın, kentin kitap ve kültür organizasyonuna dönüştüğünü ve ramazanın manevi gücü ve geleneği haline geldiğini belirterek, "İstanbullu bu fuar düzenlenmezse ramazanın manevi havasında bir eksiklik olacakmış hissine kapılıyor." dedi.

Göksu, İstanbul'un yaşayan 37 yıllık geleneği Sultanahmet Dini Yayınlar Fuarı'nın, Ekrem İmamoğlu tarafından engellenmesi ve ardından yaşanan gelişmeler üzerine açıklama yaptı.

Fuarın yeniden Sultanahmet Meydanı'nda açılması için konuyu İBB Başkan Vekili Ali Yerlikaya'ya ilettiğini ifade eden Göksu, olumlu netice alındığını söyledi.

Fuarın, ramazanın en güzel geleneklerinden birisi haline geldiğini ifade eden Göksu, "Yıllardır Sultanahmet Camii avlusunda gerçekleştirilen fuara bu sene izin verilmediğini İstanbul Valimiz ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Vekilimiz Sayın Ali Yerlikaya Bey'e arz ettim ve Sultanahmet Meydanı'nda fuarın düzenlenmesinin güzel geleneğin devam etmesi açısından uygun olacağını anlattım. Valimiz de uygun gördü ve ilgililere gerekli talimatları verdi." dedi.