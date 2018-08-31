"Dinimiz stokçuluğa, karaborsacılığa izin vermez"

İslamiyet'in tembelliği, sorumsuzluğu, çalışmadan kazanmayı hedefleyen her türlü sahtekarlık girişimini yasakladığı aktarılan hutbede, "Toplumun ahlaki değerlerini hiçe sayarak güven ve huzurunu bozan rüşvet, tefecilik, stokçuluk, karaborsacılık ve alışverişte hile gibi haksız kazanç yollarına kesinlikle izin vermez." ifadesi yer aldı.

Diyanet tarafından hazırlanarak Türkiye genelindeki camilerde okutulan hutbede, çalışmanın bir Müslüman'ın hayatına huzur ve bereket getireceğine, Allah'ın verdiği aklı, bedeni ve yüreği kullanarak, onun razı olacağı işlerde çalışmanın, kul için şeref olduğuna işaret edildi.

Diyanet İşleri Başkanlığınca hazırlanan cuma hutbesinde, İslam'ın tembelliği, sorumsuzluğu, çalışmadan kazanmayı hedefleyen her türlü sahtekarlık girişimini yasakladığı belirtilerek, "Dinimiz toplumun güven ve huzurunu bozan rüşvet, tefecilik, stokçuluk, karaborsacılık ve alışverişte hile gibi haksız kazanç yollarına kesinlikle izin vermez." vurgusu yapıldı.

Hazreti Muhammed'in, "Sizden birinizin urganını alıp dağa giderek bir bağ odun getirip satması ve böylece Allah'ın onun itibarını koruması, bir şey verip vermeyecekleri belli olmayan kimselerden dilenmesinden daha hayırlıdır." hadisi helal kazanca örnek olarak verildi.

- Çalışma hayatında dürüstlüğün önemi

Müslüman'ın çalışma hayatında dürüstlük, adalet, hakkaniyet gibi erdemleri yaşatması, geçimini temin etmek için çabalarken kulluk şuurundan da uzaklaşmaması gerektiğine dikkat çekilen hutbede, şunlar kaydedildi:

"Rezzak olan Rabbimiz, yediğimiz her lokmayı, içtiğimiz her yudumu, havayı, ekmeği, suyu bizlere lütfedendir. O, sonsuz ikram sahibidir. Bizler, 'Ya Rezzak' dediğimiz zaman bilir ve inanırız ki, Allah ruhumuzun da bedenimizin de gıdasını verendir ve o rızkımıza kefildir. Mümin olarak bize düşen, rızk elde etmek için helal yollarla çalışmak, temiz ve nezih olan kazancın peşinde koşmaktır. Sevgili Peygamberimiz bu hususu şöyle dile getirmiştir; 'Hiç kimse Allah'ın kendisine takdir ettiğini elde etmeden ölmeyecektir. Öyleyse Allah'ın emirlerine karşı gelmekten sakının ve rızkınızı güzel yoldan isteyin. Helal olanı alın, haramdan kaçının.'

İnsanlığa rehber olarak gelen peygamberler de terzilik, marangozluk, çiftçilik, ticaret gibi çeşitli mesleklerle meşgul olmuşlar, kimseye yük olmadan kendileri ve aileleri için helal rızık temin etmişlerdir. Alın teri ve göz nuruyla çalışmak, helal kazanç endişesi gütmek, helalinden üretip helal yolda harcamak peygamberlerin sünnetidir."

