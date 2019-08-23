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"Dinimizde kadının canı, onuru ve hakları dokunulmazdır"

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.08.2019 15:08 | Son Güncelleme

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş tarafından irat edilen hutbeden: - "Herkes bilmelidir ki her ne sebeple olursa olsun bir kadının şiddete maruz bırakılması ve canına kıyılması en büyük zulümdür. İslam ve insanlık ile asla bağdaşmayan büyük bir günahtır" - "Dinimizde kadının canı, onuru ve hakları dokunulmazdır ve emanettir"

ANKARA (AA) - Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, İslam'da kadının canı, onuru, haklarının dokunulmaz ve emanet olduğunu belirterek, "Herkes bilmelidir ki her ne sebeple olursa olsun bir kadının şiddete maruz bırakılması ve canına kıyılması en büyük zulümdür. İslam ve insanlık ile asla bağdaşmayan büyük bir günahtır." dedi.

Erbaş, Ahmet Hamdi Akseki Camisi'nde cuma hutbesini okudu ve namaz kıldırdı.

Hutbede, Kırıkkale'de Emine Bulut'un eski eşi tarafından öldürülmesine değinerek "hunharca bir cinayet işlendiğini" vurgulayan Erbaş, "Vefat eden hanım kardeşimize ve onun gibi bu şekilde cinayete maruz kalan nice masuma Allah'tan rahmet, arkalarında bıraktıkları yavrulara ve sevdiklerine sabırlar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Erbaş, hutbede şu mesajları verdi:

"Herkes bilmelidir ki her ne sebeple olursa olsun bir kadının şiddete maruz bırakılması ve canına kıyılması en büyük zulümdür. İslam ve insanlıkla asla bağdaşmayan büyük bir günahtır. Dinimizde kadının canı, onuru ve hakları dokunulmazdır ve emanettir. Nitekim Efendimiz aleyhissalatu vesselam 'Sizin en hayırlınız, eşine karşı en hayırlı olanınızdır' buyurmuştur. Diğer taraftan mümin 'elinden ve dilinden hiç kimsenin zarar görmediği kişidir'. Bir daha bu tür acı olayları milletimize yaşatmamasını CenabıHak'tan niyaz ediyorum."

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