"Dinin istismar edilmesini önleyecek olan biziz"

KOCAELİ (AA) - Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, "Eğer biz doğru dini bilgiyi, Kur'an ve sünnet ile sünnet çizgisinde elde etiğimiz bilgiyle insanımızı donatmazsak, o zaman bu boşluğu bazen aşırı uçlarda olan, sünneti hafife alan kişiler bazen sünnet ile hurafeyi karıştırıp bunu din haline getiren kesimler dolduruyor. Bunun da acısını yaşıyoruz." dedi.

Erbaş, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından Başiskele ilçesi Yuvacık'ta yaptırılan Diyanet İşleri Başkanlığı Dini Yüksek İhtisas Merkezinin tanıtım törenine katıldı.

Törende konuşan Erbaş, medeniyetimizin ilim medeniyeti olduğunu, Peygamberimize ilk gelen vahiyde öğrenmenin, kalemin öneminden bahsedildiğini ifade ederek, "Bu ümmetin çocuklarının elinden kitap, kalem eksik olmayacak. Bugün güzel bir binanın, mekanın açılışını yapıyoruz ki, burada ilim öğrenilecek ve öğrenilen ilim insanlığın irşadı için kullanılacak. Burada Peygamber varisleri yetişecek." diye konuştu.

- "Daha çok merkeze ihtiyacımız var"

Şu ana kadar 10 Dini Yüksek İhtisas Merkezi açtıklarını ancak bunun yeterli olmadığını belirten Erbaş, "Çünkü bizim bütün müftülerimiz ihtisas merkezli ve bundan sonrakiler de ihtisas mezunu olmak zorunda. Her yıl müftülük sınavı yapıyoruz ve 100 kişi alıyoruz. Çünkü emekli olan, ayrılanlar oluyor. Bizim 6 bin vaiz kadromuz var. Şu anda 3 bini dolu. Vaizlerimizi bu merkezlerimizden yetiştiriyoruz. Yılda 200 mezun ile biz yıllarca bu kadroları dolduramayız. O açıdan daha çok Dini Yüksek İhtisas Merkezine ihtiyacımız var." şeklinde konuştu.