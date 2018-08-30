Dinini değiştirip Müslüman olan Alman kadın gözyaşlarına boğuldu

Tören sırasında duygusal anlar yaşayan 30 yaşındaki Alman kadın gözyaşlarını tutamadı.

Müslüman olan Alman kadın, gözyaşı döktü

1 / 4 Almanya'nın başkenti Berlin'de Emrah Adıgüzel (32) ile tanışıp nişanlanan Natascha Nicola Kellerman (30), Kayseri'de İl Müftülüğü'nde yapılan törenle Müslüman oldu. 'Zeynep' adını alan Kellerman, Kelime-i Şehadet getirirken gözyaşı döktü.

2 / 4 Almanya'da sekreterlik yapan Natascha Nicola Kellerman, Berlin'de, telefon tamircisi Kayserili Emrah Adıgüzel ile tanışıp nişanlandı.

3 / 4 İnternet üzerinden ve kitaplardan İslam'ı araştıran Hristiyan Kellerman, Müslüman olmaya karar verdi. Tatil için nişanlısı ile birlikte Kayseri'ye gelen Natascha Nicola Kellerman, İl Müftülüğü'nde ihtida töreni ile Müslüman oldu.