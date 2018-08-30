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Dinini değiştirip Müslüman olan Alman kadın gözyaşlarına boğuldu

FOTO ANALİZ HABERLERİ  | 30.08.2018 11:55 | Son Güncelleme

Natascha Nicola Kellerman isimli Alman kadın Berlin'de Emrah Adıgüzel ile evlendikten sonra Kayseri İl Müftülüğü'nde düzenlenen törenle Müslüman oldu.

Tören sırasında duygusal anlar yaşayan 30 yaşındaki Alman kadın gözyaşlarını tutamadı.

Müslüman olan Alman kadın, gözyaşı döktü

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Almanya'nın başkenti Berlin'de Emrah Adıgüzel (32) ile tanışıp nişanlanan Natascha Nicola Kellerman (30), Kayseri'de İl Müftülüğü'nde yapılan törenle Müslüman oldu. 'Zeynep' adını alan Kellerman, Kelime-i Şehadet getirirken gözyaşı döktü.
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Almanya'da sekreterlik yapan Natascha Nicola Kellerman, Berlin'de, telefon tamircisi Kayserili Emrah Adıgüzel ile tanışıp nişanlandı.
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İnternet üzerinden ve kitaplardan İslam'ı araştıran Hristiyan Kellerman, Müslüman olmaya karar verdi. Tatil için nişanlısı ile birlikte Kayseri'ye gelen Natascha Nicola Kellerman, İl Müftülüğü'nde ihtida töreni ile Müslüman oldu.
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Müftü Şahin Güven'in İslam dini hakkında verdiği kısa bilginin ardından Kelime-i Şehadet getiren Kellerman, gözyaşı döktü. 'Zeynep' ismini alan Kellerman, "Allah bu yolu gösterdi ve Müslüman oldum. İçimden geldiği için yaptım" dedi.
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Almanya Türkiye Müslüman Berlin din

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