Dink cinayeti davası

İSTANBUL (AA) - Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in öldürülmesine ilişkin, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen, eski savcı Zekeriya Öz, gazeteciler, jandarma ve eski emniyet görevlilerinin de aralarında bulunduğu 76 sanığın yargılandığı davada, tanıklar dinlenildi.

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, Dink'in öldürüldüğü yerde bulunan ve kamera kayıtlarının alındığı bankanın o dönem ki şube müdürü Hamza Bülent İlkehan tanıklık yaptı.

Dink'in müşterileri olduğunu belirten İlkehan, "Cinayet gerçekleştikten sonra beni aradılar ve bir müşterimizin bankadan çıktıktan sonra vurulduğunu söylediler. Ben de hemen taksiye atlayıp bankaya gittim. Bankanın kapatılmasını ve içeri polisler ile tanıdık müşteriler haricinde kimsenin alınmamasını söyledim." diye konuştu.

Kendisi içeri girdikten sonra birçok polisin kamera kayıtlarını istemek için içeri girdiğini belirten İlkehan, "Bir komiser (FETÖ'den tutuklu eski polis Cem Akar) geldi, kamera kayıtlarını istedi ve odamda oturacağını söyledi. Bana kimliğini göstermişti. O odadayken iki polis daha geldi ve onlar da kamera kayıtlarını istedi. Ben de odamdaki komisere kim olduklarını sorduğumda, bana 'İstihbarat polisi.' dedi. O polisler bana gizli polis olduklarını söylemişti. Aynı görüntüyü en az 6-7 polis farklı zamanlarda gelerek aldı. İl olarak 1 saatlik, sonra bir günlük, sonra ise iki günlük kayıtları aldılar." diye konuştu.