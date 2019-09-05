HABER

Dink cinayeti davası

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.09.2019 15:05 | Son Güncelleme

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen, eski savcı Zekeriya Öz, gazeteciler, jandarma ve eski emniyet görevlilerinin de aralarında bulunduğu 76 sanığın yargılanmasına tanıkların dinlenilmesiyle devam edildi

İSTANBUL (AA) - Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in öldürülmesine ilişkin, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen, eski savcı Zekeriya Öz, gazeteciler, jandarma ve eski emniyet görevlilerinin de aralarında bulunduğu 76 sanığın yargılandığı davada, tanıklar dinlenildi.

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, Dink'in öldürüldüğü yerde bulunan ve kamera kayıtlarının alındığı bankanın o dönem ki şube müdürü Hamza Bülent İlkehan tanıklık yaptı.

Dink'in müşterileri olduğunu belirten İlkehan, "Cinayet gerçekleştikten sonra beni aradılar ve bir müşterimizin bankadan çıktıktan sonra vurulduğunu söylediler. Ben de hemen taksiye atlayıp bankaya gittim. Bankanın kapatılmasını ve içeri polisler ile tanıdık müşteriler haricinde kimsenin alınmamasını söyledim." diye konuştu.

Kendisi içeri girdikten sonra birçok polisin kamera kayıtlarını istemek için içeri girdiğini belirten İlkehan, "Bir komiser (FETÖ'den tutuklu eski polis Cem Akar) geldi, kamera kayıtlarını istedi ve odamda oturacağını söyledi. Bana kimliğini göstermişti. O odadayken iki polis daha geldi ve onlar da kamera kayıtlarını istedi. Ben de odamdaki komisere kim olduklarını sorduğumda, bana 'İstihbarat polisi.' dedi. O polisler bana gizli polis olduklarını söylemişti. Aynı görüntüyü en az 6-7 polis farklı zamanlarda gelerek aldı. İl olarak 1 saatlik, sonra bir günlük, sonra ise iki günlük kayıtları aldılar." diye konuştu.

Komiserle kayıtları izlediğini anlatan İlkehan, görüntülerde vurulma anının olmadığını, iki kadının çığlık attığı anı Dink'in vurulma anı olarak değerlendirdiklerini söyledi.

Sürekli kamera kayıtlarının polisler tarafından alındığını belirten İlkehan, "Ben de polislere bu görüntünün uzun süre kalmayacağını söyledim. Harddiski bütün olarak polislere verdim. Olayın öncesinden yaklaşık 15 gün öncesine kadar görüntüler mevcuttu. Cinayetin gerçekleştiği ilk gün odamda bulunan komiserle görüntüyü verdiğime dair tutanak tuttuk. Hatta istihbarattan polislerin de görüntü aldığını tutanağa not düştük." şeklinde beyanda bulundu.

- "İstihbarattan gelen polisleri tanımıyordum"

Görüntüleri ilk alan ve FETÖ soruşturmaları kapsamında tutuklu bulunan eski polis Cem Akar da görüntüleri almak için şubeye gittiğini söyledi.

Kendisinin banka müdürünün odasında oturduğunu, görüntüleri alan diğer polislerle arasında bir konuşma geçmediğini ifade eden Akar, "Ben banka müdürüne bu görüntülerin basında çıkmamasını söyledim. O da bana 'Tamam ama görüntüleri istihbarat polislerine de verdik.' dedi. Bunun üzerine bir tutanak tuttuk ve görüntüleri, istihbarattan polislerin de aldığını belirttik." diye konuştu.

İstihbarattan gelen polisleri tanımadığını ve daha önce görmediğini kaydeden Akar, "Bankaya gelmeden önce şubemizdeki emniyet müdür yardımcısı personelimizin az olduğunu söylemişti. Bu nedenle bazı şubelerle ortak çalışacağımızı belirtmişti. O polisler de görüntüleri alınca başımız ağrımasın diye tutanakta belirtmiştik." ifadelerini kullandı.

Tanıkların dinlenilmesinin ardından duruşma, yarına ertelendi.

PARTNER Tok kalmak için yapılması gerekenler Tok kalmak için yapılması gerekenler
Asansörü 12 günde yıkamadılarAsansörü 12 günde yıkamadılar
Yozgat’ta 10. Gıda Tarım ve Hayvancılık Fuarı açıldıYozgat’ta 10. Gıda Tarım ve Hayvancılık Fuarı açıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
cinayet dava Hrant Dink

En Çok Okunan Haberler

Müge Anlı'da olay itiraf! 'Ormanda ilişkiye girdik'

Müge Anlı'da olay itiraf! 'Ormanda ilişkiye girdik'

Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan ara tatil açıklaması

Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan ara tatil açıklaması

Bu fotoğraf gerçek mi? CHP'li isimlerin iddiasını, İBB yalanladı

Bu fotoğraf gerçek mi? CHP'li isimlerin iddiasını, İBB yalanladı

Ebru Şahin'e teklif yağıyor! 2 milyon TL...

Ebru Şahin'e teklif yağıyor! 2 milyon TL...

Muhammed Mursi'nin oğlu hayatını kaybetti!

Muhammed Mursi'nin oğlu hayatını kaybetti!

Teslim olan teröristten çarpıcı itiraf!

Teslim olan teröristten çarpıcı itiraf!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

4 ilde dev operasyon! Gözaltılar var

4 ilde dev operasyon! Gözaltılar var

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

İnternetten tanıştığı kızla buluşmak için gitmişti ama...

İnternetten tanıştığı kızla buluşmak için gitmişti ama...

Bir ilçeyi dolandırıp, sırra kadem basmıştı! Yakalandı

Bir ilçeyi dolandırıp, sırra kadem basmıştı! Yakalandı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
AK Parti Mazgirt İlçe Başkanı Süleyman Canpolat'ı kaçıran terörist etkisiz hale getirildi

AK Partili ismi kaçıran terörist etkisiz hale getirildi!

Barolardan peş peşe seçim çağrısı gelmişti! Metin Feyzioğlu'ndan açıklama

Peş peşe gelen seçim çağrıları sonrası Feyzioğlu'ndan açıklama

Suriye sınırında teröristlerin 'duman' taktiği!

Sınırda teröristlerin yeni taktiği böyle görüntülendi!

Son dakika: Sultangazi'de lastik deposunda yangın

İstanbul'da lastik deposunda korkutan yangın!

Son dakika: Irak'ın kuzeyine hava harekatı! Etkisiz hale getirildiler

Bakanlık açıkladı! Etkisiz hale getirildiler

Türkiye ve ABD'den Suriye sınırında 3'üncü hava devriyesi

Bu fotoğraf servis edildi! Sınırda hareketli dakikalar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.